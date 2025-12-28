الكرملين: على أوكرانيا اتخاذ قرار بشأن إقليم دونباس دون تأخير

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن ترامب استمع بعناية للتقييم الروسي لآفاق التسوية في أوكرانيا خلال اتصاله ببوتين.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على ضرورة أن تتخذ أوكرانيا قرار سريعًا بشأن إقليم دونباس دون تأخير.

وأكد متحدث الكرملين، أن بوتين وترامب يعتقدان أن المقترح الأوروبي بوقف مؤقت لإطلاق النار سيطيل الصراع بأوكرانيا.

