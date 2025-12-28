إعلان

الكرملين: على أوكرانيا اتخاذ قرار بشأن إقليم دونباس دون تأخير

كتب : مصراوي

08:36 م 28/12/2025

الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن ترامب استمع بعناية للتقييم الروسي لآفاق التسوية في أوكرانيا خلال اتصاله ببوتين.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على ضرورة أن تتخذ أوكرانيا قرار سريعًا بشأن إقليم دونباس دون تأخير.

وأكد متحدث الكرملين، أن بوتين وترامب يعتقدان أن المقترح الأوروبي بوقف مؤقت لإطلاق النار سيطيل الصراع بأوكرانيا.

وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن أن بوتين وترامب يعتقدان أن على أوكرانيا اتخاذ قرار بشأن إقليم دونباس دون تأخير.

دميتري بيسكوف دونباس الكرملين أوكرانيا

