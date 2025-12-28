ترامب يُشيد بمكالمة هاتفية مع بوتين قبيل محادثات زيلينسكي

واشنطن-(د ب أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل وقت قصير من استضافته المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يقول: "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إجراء المكالمة الهاتفية، في رده على أسئلة وكالات الأنباء الروسية، لكنه رفض الكشف عما تم مناقشته.