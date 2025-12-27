أغنى 5 دول في العالم عام 2025.. إحداها عربية

قصة أول امرأة على كرسي متحرك تسافر إلى الفضاء.. 10 صور

مع نهاية عام 2025، تصدرت مجموعة من النساء قوائم أغنى الشخصيات في العالم، محققات ثروات كبيرة من خلال إرث عائلي أو مشاريع خاصة.

إليكم أبرز 7 سيدات الأغنى في العالم هذا العام، وفقا لموقع "tribune".

أليس والتون

تصدرت أليس والتون، الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون، قائمة أغنى النساء في العالم لعام 2025، مع ثروة تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة.

وزادت ثروتها هذا العام بمقدار 28.7 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسهم وول مارت بنسبة 40%، كما كرست والتون جهودها للفنون من خلال تأسيس متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي، وأعلنت افتتاح كلية طب جديدة تحمل اسمها لاستقبال أول دفعة من الطلاب.

فرانسواز بيتانكور

كانت وريثة لوريال أغنى امرأة في العالم العام الماضي، لكنها شهدت تراجع ثروتها في 2025 بسبب تباطؤ المبيعات، خاصة في الصين، ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 20%، بعد 28 عاما في مجلس إدارة الشركة، أعلنت بيتانكور مايرز تقاعدها من منصب نائب الرئيس، مع تولي ابنها جان فيكتور مايرز القيادة بحلول نهاية العام، ما يمثل تحولًا جيليًا في إدارة الشركة.

جوليا كوخ

ورثت جوليا كوخ حصة 42% في شركة كوتش للصناعات بعد وفاة زوجها ديفيد كوتش عام 2019، وزادت ثروتها بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

كوتش، إنك. ثاني أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة، مع استثمارات متنوعة تشمل تكرير النفط والزراعة والعقارات.

جاكلين مارس

ورثت جاكلين مارس ثروتها من شركة مارس، العملاق في صناعة الحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة، شغلت منصبا في مجلس إدارة الشركة لعقدين من الزمن، وتشارك الملكية مع شقيقها وابنات أخيها الأربع، لتظل منتجات مارس جزءا أساسيا من المنازل حول العالم.

رافائيلا أبونتي ديامانت

رافايلا أبونتي-ديامانت، أغنى امرأة عصامية على قائمة فوربس لثلاث سنوات متتالية، تمتلك 50% من شركة MSC للشحن البحري، التي أسستها مع زوجها عام 1970. اليوم، تضم الشركة أسطولا من 900 سفينة، لتصبح الأكبر عالميا في مجال الشحن البحري.

سافيتري جيندال

تتولى سافيتري جيندال إدارة مجموعة جيندال العملاقة في الهند، التي أسسها زوجها الراحل أوم براكاش جيندال.

يشارك أربعة من أبنائها التسعة في إدارة الأعمال، ما يضمن استمرار ازدهار الإمبراطورية في قطاعات الصلب والطاقة والأسمنت والبنية التحتية.

أبيجيل جونسون

بصفتها رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة فيديليتي للاستثمارات، تسيطر أبيجيل جونسون على حوالي 28.5% من الشركة التي أسسها جدها، بعد انضمامها للعمل بالشركة عام 1988 وتدرجها في المناصب، أصبحت الرئيسة التنفيذية عام 2014، وساهمت بقيادتها في نمو الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية عالميا.

اقرأ أيضا:

ملياردير صيني يثير الجدل بإعلان زواج عبر السوشيال ميديا- ما القصة؟

روتين "إيلون ماسك".. كيف يعيش أحد أغنى رجال العالم يومه؟

عزلة وغموض وعقاب.. أغرب استخدامات الجزر المهجورة حول العالم

ذهب يربك العروس وأموال على الأرض.. حفل زفاف يثير الجدل في تركيا (فيديو)

حقيبة "براند" وأثاث فاخر.. سيدة تعثر على كنوز مخفية في القمامة (فيديو)