قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

أثارت قرية صغيرة في جنوب غرب الصين موجة واسعة من الجدل، بعد أن أقدمت على نشر لائحة غير مألوفة تنظم شؤون الزواج والعلاقات الشخصية، ما عرضها لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود القصة إلى قرية لينكانج التابعة لمقاطعة يونان، حيث جرى تداول صور لإعلان علني حمل عنوان "قواعد القرية: المساواة للجميع"، وسرعان ما انتشر بسرعة بين مستخدمي الإنترنت، بعدما تضمن بنودا تتعلق بالزواج والحمل والسلوك الاجتماعي، وفرض غرامات مالية اعتبرها كثيرون تدخلا مبالغا فيه في الحياة الخاصة، بحسب ndtv.

ووفقا لما ورد في الإعلان، فرضت القرية غرامة قدرها 1500 يوان على من يتزوج من خارج مقاطعة يونان، بينما تُغرم المرأة التي تحمل قبل الزواج بمبلغ 3000 يوان.

كما شملت القواعد الأزواج الذين يعيشون معا دون عقد زواج، حيث يُلزمون بدفع 500 يوان سنوياً

ولم تتوقف البنود عند ذلك، إذ نصت اللائحة على تغريم الوالدين 3000 يوان في حال وُلد طفل خلال عشرة أشهر من الزواج، في إشارة إلى الشك بحدوث حمل قبل الزواج، كما ألزمت الأزواج المتخاصمين بدفع 500 يوان لكل طرف إذا تطلب النزاع تدخل مسؤولي القرية.

وشملت العقوبات أيضا من يثيرون الفوضى أو المشكلات داخل القرية تحت تأثير الكحول، حيث تتراوح الغرامات المفروضة عليهم بين 3000 و5000 يوان، أما نشر الشائعات أو إطلاق اتهامات دون أدلة، فيُعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 500 و1000 يوان.