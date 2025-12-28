الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

شارك الفنان أحمد العوضي صورتين من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، وظهر فيهما مع الفنانة رحمة محسن، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026.

ونشر العوضي الصورتين عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "علي وكاميليا".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "ده هيبقى ضرب نار"، "مستني بفارغ الصبر"، "عاش يا عوضي"، "الأعلى مشاهدة إن شاء الله".

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي تصدر اسمه تريند محرك البحث "جوجل" بعد ظهوره في حلقة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة".

اقرأ أيضًا:

إيرادات السبت.. "طلقني" الأول و"السلم والثعبان 2" في المركز الرابع

ضحت بالشهرة لرعاية الحيوانات.. معلومات عن أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو