إعلان

أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس "علي كلاي".. والجمهور: الأعلى مشاهدة

كتبت- سهيلة أسامة:

07:02 م 28/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس علي كلاي
  • عرض 3 صورة
    أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس علي كلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد العوضي صورتين من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، وظهر فيهما مع الفنانة رحمة محسن، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026.

ونشر العوضي الصورتين عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "علي وكاميليا".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "ده هيبقى ضرب نار"، "مستني بفارغ الصبر"، "عاش يا عوضي"، "الأعلى مشاهدة إن شاء الله".

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي تصدر اسمه تريند محرك البحث "جوجل" بعد ظهوره في حلقة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة".

اقرأ أيضًا:

إيرادات السبت.. "طلقني" الأول و"السلم والثعبان 2" في المركز الرابع

ضحت بالشهرة لرعاية الحيوانات.. معلومات عن أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو

أحمد العوضي رحمة محسن علي كلاي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة