أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، عن تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب الجزائر، في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "بوركينا فاسو، السودان وغينيا الإستوائية".

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: جوين حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري.

خط الوسط: سمير شرقي، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز ، إبراهيم مازة، محمد عمورة.

