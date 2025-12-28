مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:11 م 28/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدان مع منتخب الجزائر (1)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدان مع منتخب الجزائر (4)
  • عرض 8 صورة
    لوكا زيدان مع منتخب الجزائر (5)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر (4)
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، عن تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب الجزائر، في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "بوركينا فاسو، السودان وغينيا الإستوائية".

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: جوين حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري.

خط الوسط: سمير شرقي، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز ، إبراهيم مازة، محمد عمورة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق في مباراة بلدية المحلة بكأس مصر

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية الجزائر وبوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا 2025

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

