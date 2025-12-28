مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:54 م 28/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زين الدين زيدان (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    زين الدين زيدان (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    زين الدين زيدان (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل نجم منتخب فرنسا وريال مدريد السابق زين الدين زيدان، دعمه لنجله لوكا حارس مرمى منتخب الجزائر، خلال مشاركته رفقة محاربي الصحراء في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخطف زين الدين زيدان الأنظار، خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو المقامة حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما ظهر في مدرجات ملعب "مولاي عبدالله" رفقة أفراد عائلته لدعم نجله لوكا.

وكان زيدان تواجد في مباراة منتخب الجزائر الماضي أمام السودان أيضًا، لمتابعة مباراة محاربي الصحراء، في اللقاء الذي انتهى للجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويذكر أن زيدان كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، اختياره تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا، الذي لعب ضمن صفوف الفئات السنية المختلفة به ولكنه لم يمثل الفريق الأول في أي مباراة.

والجدير بالذكر، أن منتخب الجزائر يشارك في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "بوركينا فاسو، السودان وغينيا الإستوائية".

أقرأ أيضًا:

عثمان ديمبلي يتوج بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2025

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زين الدين زيدان كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة