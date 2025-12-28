واصل نجم منتخب فرنسا وريال مدريد السابق زين الدين زيدان، دعمه لنجله لوكا حارس مرمى منتخب الجزائر، خلال مشاركته رفقة محاربي الصحراء في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخطف زين الدين زيدان الأنظار، خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو المقامة حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما ظهر في مدرجات ملعب "مولاي عبدالله" رفقة أفراد عائلته لدعم نجله لوكا.

وكان زيدان تواجد في مباراة منتخب الجزائر الماضي أمام السودان أيضًا، لمتابعة مباراة محاربي الصحراء، في اللقاء الذي انتهى للجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويذكر أن زيدان كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، اختياره تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا، الذي لعب ضمن صفوف الفئات السنية المختلفة به ولكنه لم يمثل الفريق الأول في أي مباراة.

والجدير بالذكر، أن منتخب الجزائر يشارك في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "بوركينا فاسو، السودان وغينيا الإستوائية".

