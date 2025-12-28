"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

مع بداية رأس السنة الجديدة 2026 تتصدر الأماكن الترفيهية اهتمامات قطاع كبير من الباحثين عن قضاء أوقات خاصة مع أسرهم وعائلتهم، للتعبير عن مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، وبداية العام الجديد بشحنة من الإيجابية.

خلال جولة أجراها "مصراوي" في عدد من الأماكن الترفيهية، تبين وجود خيارات اقتصادية تتيح قضاء وقت ممتع دون تحميل الميزانية أعباء إضافية، وفيما يلي أبرزها:

1- ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر من الوجهات المفضلة لعشاق الهدوء، حيث لا تتجاوز تذكرة الدخول 20 جنيهًا، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على كورنيش النيل وسط المساحات الخضراء والزهور، في أجواء مناسبة للعائلات والأصدقاء.

2- جولة في شارع المعز

شارع المعز يقدم تجربة مختلفة تجمع بين التاريخ والحياة الشعبية، إذ يمكن التنزه وسط الأجواء التراثية، والجلوس في أحد المقاهي المنتشرة بالمنطقة، مع التقاط صور تذكارية مميزة تعكس روح المكان.

3- نزهة في حديقة الأزهر

للباحثين عن الطبيعة والهدوء، تظل حديقة الأزهر بارك خيارا مثاليا، حيث المساحات الخضراء الواسعة والأجواء الهادئة، ما يجعلها مكانا مناسبًا لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء.

4- جولة داخل أحد المولات

زيارة المولات الكبرى تمنح فرصة للتنزه والتسوق الخفيف، مع إمكانية حجز تذكرة سينما لمشاهدة فيلم جديد، في تجربة ترفيهية بسيطة تناسب مختلف الأعمار.

5- ركوب فلوكة في النيل

رحلة بالفلوكة في نهر النيل تبقى من أرخص وأمتع الخروجات، إذ تتراوح الأسعار بين 50 و100 جنيه حسب مدة الجولة، سواء نصف ساعة أو ساعة كاملة، وسط أجواء هادئة ومنعشة.