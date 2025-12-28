مباريات الأمس
ملخص مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

07:22 م 28/12/2025 تعديل في 09:31 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 7 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 7 صورة
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
  • عرض 7 صورة
    مباراة بوركينا فاسو وغينيا الأستوائية
  • عرض 7 صورة
    الحكم المصري محمد معروف في مباراة بوركينا وغينيا
  • عرض 7 صورة
    بوركينا فاسو

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الأول بجدلو ترتيب المجموعة الخامسة، ليضمن التأهل رسميا إلى دور ال 16 بالبطولة.

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: جوين حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري.

خط الوسط: سمير شرقي، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز ، إبراهيم مازة، محمد عمورة.

أبرز أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: مطالبات من لاعبي بوركينا فاسو بالحصول على ركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 5: محاولة من محمد عمورة لاعب منتخب الجزائر ولكن الدفاع يتصدى لها

الدقيقة 14: تسديدة من لاعب منتخب الجزائر ولكنها تصل سهلة إلى يد حارس مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 20: ضغط من لاعبي منتخب الجزائر في محاولة لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 22: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر

الدقيقة 23: رياض محرز يسجل الهدف الأول للجزائر في مرمى بوركينا فاسو، من علامة الجزاء

الدقيقة 25: محاولة من لاعبي بوركينا فاسو ولكن دفاع الجزائر يتصدى للكرة

الدقيقة 32: تسديدة من رياض محرز لاعب منتخب الجزائر، لكنها تصطدم بدفاع بوركينا فاسو وتخرج أعلى المرمى

الدقيقة 37: محاولات مستمرة من لاعبي المنتخب الجزائري لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 43: رأسية من لاعب بوركينا فاسو ولكنها تصطدم بالقائم الأيمن لحارس منتخب الجزائر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: تسديدة من محمد عمورة لاعب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: خطأ لصالح منتخب بوركينا فاسو من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 69: تسديدة من مازا لاعب منتخب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 77: تسديدة قوية من ريان آيت نوري لاعب منتخب الجزائر يتصدى لها حارس مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 83: عرضية من لاعب بوركينا فاسو تمر دون خطورة على مرمى الجزائر

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر الجزائر وبوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا 2025 كأس الأمم الأفريقية

