جدل في قرية بريطانية.. والسبب هبوط الزبائن على مطعم بطائرات هليكوبتر

كتب – سيد متولي

شهدت قرية ثورنهام في نورفولك ببريطانيا جدلا واسعا بعد هبوط سبع طائرات هليكوبتر تقل زبائن أثرياء إلى مطعم فاخر، ما أثار استياء السكان بسبب الضوضاء والتلوث السمعي، خاصة قرب المنازل ومناطق لعب الأطفال.

وأكد عضو المجلس المحلي أندرو جاميسون تلقي شكاوى من الأهالي، مشيرا إلى أن السلطات ستتواصل مع مالك الأرض لمراجعة عمليات الهبوط وضمان معايير السلامة، بحسب ديلي ميل.

في المقابل، دافعت مديرة المطعم جاني تومسون عن حق الزبائن في اختيار وسيلة وصولهم، ووصفت الانتقادات بالمبالغ فيها، مشيرة إلى أن أحدا لا يشتكي من مرور الطائرات الحربية فوق القرية.

وأكدت جاني تومسون أن هبوط المروحيات ليس أمرا منتظما، بل يحدث نادرا، بحدود عشر مرات سنويا، وبموافقة مالك الأرض الخاصة التي لا يسمح بدخول الغرباء إليها.

لكن ردها المثير للجدل، مرفقا بصور للمروحيات على حساب "إنستجرام" وتعليق ساخر: "فطور عادي في الديلي... مع مرور عابر لطائرة هليكوبتر"، أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هيئة الطيران المدني البريطانية، أن هبوط المروحيات في مواقع خاصة لا يتطلب سوى موافقة مالك الأرض، مع الالتزام بمعايير السلامة، ولا يوجد حد قانوني لعدد مرات الهبوط.

من جهته، أكد مجلس مقاطعة نورفولك الغربية عدم تلقيه شكاوى رسمية حتى الآن، لكنه مستعد لفتح تحقيق عند ورود بلاغات من السكان.