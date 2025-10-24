زوجان صينيان يحققان ملايين الدولارات من الحفاضات.. ما القصة؟

كتب – سيد متولي

حقق زوجان صينيان ملايين الدولارات من بيع الحفاضات في أفريقيا، وفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست .

وبإيرادات سنوية بلغت 3.2 مليار يوان (450 مليون دولار أمريكي)، يُثبتان أن النجاح يمكن أن يكون هائلاً بفكرة مشروع ناجحة وتنفيذها بكفاءة.

وذكر التقرير أن شين يانتشانج بدأ العمل مديرًا للمشتريات في نيجيريا بعد تخرجه، وأصبحت زوجته، يانج يانجوان، أستاذة مشاركة في الهندسة، كلاهما من جامعة هاربين للهندسة، إحدى الجامعات المرموقة في الصين.

وأسس الزوجان شركة صغيرة في غوانزو عام 2000 في البداية، ركّزا على تصدير السلع الأساسية ومواد البناء إلى أفريقيا.

عاد شين إلى الصين بسبب الحرّ وخطر الملاريا، ولكن ما إن تلقّيا طلبًا ضخمًا من مورد نيجيري، طلب منهما توريد سلع بقيمة 200 ألف دولار أمريكي من الصين، حتى أدرك حينها وجود فرصة سانحة.

وفي غضون أربع سنوات، حوّلا شركتهما إلى مجموعة سوندا الدولية، وافتتحا أول فرع لها خارج البلاد في غانا.

وأدرك الزوجان الطلب المتزايد في أفريقيا على الحفاضات والمنتجات الصحية، إذ لاحظا استمرار النساء في استخدام أوراق الشجر كمنتجات للحيض.

وأقاما الزوجان شراكات مع موزعين وتجار تجزئة محليين، وقدموا أسعارًا تنافسية ومنتجات عالية الجودة، كما تتزايد فرص السوق مع توقعات بوصول عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما سيزيد الطلب على المنتجات الأساسية.

زيادة عدد السكان تعني تنامي الطبقة المتوسطة وزيادة الوعي بمنتجات النظافة، كما وسّعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل حفاضات كبار السن ومنتجات النظافة الأخرى.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بمسيرتهم الريادية، قال أحد المستخدمين: "بينما تردد آخرون في دخول السوق الأفريقية، رأوا فرصًا ذهبية في كل مكان، وصنعوا منتجات مثالية للسكان المحليين".

"الأستاذة يانج تتمتع بخبرة واسعة، بينما يتمتع زوجها بخبرة واسعة، معًا، نجحا في بناء مشروع ناجح بحق"، هذا ما قاله مستخدم آخر.

