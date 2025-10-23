مدينة إسبانية تحظر مؤقتا تبني القطط السوداء لهذا السبب

في خطوة تهدف إلى حماية الحيوانات من أي إساءة محتملة، أعلنت مدينة تيراسا، الواقعة في إقليم كاتالونيا شمال غربي إسبانيا، فرض حظر مؤقت على تبني القطط السوداء، وذلك قبل أيام من حلول عيد الهالوين في 31 أكتوبر.

وبحسب ما نقله موقع Eremnews عن هيئة حماية الحيوانات في المدينة، فإن هذا الإجراء سيستمر حتى 10 نوفمبر، تفاديا لأي ممارسات مسيئة قد تتعرض لها هذه الحيوانات خلال موسم الهالوين، لا سيما في ظل انتشار بعض الخرافات والطقوس الشعبية التي ترتبط بالقطط السوداء.

حماية من الطقوس "المؤذية"

وأوضح نويل دوكويه، عضو المجلس البلدي والمسؤول عن ملف الرفق بالحيوان، أن طلبات تبني القطط السوداء تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة من العام، مشيرا إلى أن البعض يستخدمها إما كزينة موسمية أو في ممارسات طقسية قد تعرضها للأذى أو حتى القتل.

وأضاف أن السلطات المحلية لا يمكنها التغاضي عن هذه الظاهرة، مؤكدا أن القرار يستند إلى مبادئ احترازية تتبعها العديد من جمعيات حماية الحيوان حول العالم، خصوصا خلال الفترات التي تكثر فيها الاحتفالات الخارجة عن السيطرة.

استثناءات محدودة

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن منح استثناءات محدودة من قرار الحظر، شريطة أن يكون طلب التبني مبررا ويتضمن ضمانات واضحة تكفل سلامة القطة بشكل كامل.

كما أكدت أن عمليات التبني ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء موسم الهالوين، مع إمكانية فرض حظر مماثل مستقبلا إذا استدعت الظروف ذلك.

القطط السوداء.. ضحية الخرافات

لطالما ارتبطت القطط السوداء في الثقافة الشعبية بالـ"نحس" أو "الشر"، ما جعلها عرضة للإساءة في مناسبات مثل الهالوين، حيث تنتشر الأزياء والطقوس المرتبطة بالسحر والخرافة.

وتقدر بلدية تيراسا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، أن المدينة تضم حوالي 10 آلاف قطة، ما يجعل حمايتها خلال فترات الأعياد والاحتفالات أولوية قصوى للحفاظ على سلامتها.