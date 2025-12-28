إعلان

وسط مخاوف إسرائيلية.. إيران تطلق ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

كتب : مصراوي

08:41 م 28/12/2025

أقمار اصطناعية عسكرية

طهران/موسكو - (د ب أ)

أطلقت إيران اليوم الأحد ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء بمساعدة روسيا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن صاروخا من طراز سويوز يحمل الأقمار الاصطناعية الإيرانية "كوثر" و"بايا" و"ظفر 2" انطلق من قاعدة "فوستوشني" الفضائية في أقصى الشرق الروسي إلى مدار أرضي منخفض على ارتفاع تقريبي يصل إلى 500 كيلومتر.

وأفادت تقارير بأن الأقمار الاصطناعية الثلاثة تهدف إلى المساهمة في التنمية العلمية لإيران من خلال جمع البيانات البيئية، مثل المعلومات المتعلقة بأنظمة الطقس، والكوارث الطبيعية، والزراعة.

وأطلقت إيران عدة أقمار اصطناعية إلى الفضاء في الماضي وتزعم أن البرنامج سلمي تماماً ولا يُستخدم لأهداف عسكرية.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي: "إيران تعمل ببساطة على تطوير تقنيتها، وإطلاق الأقمار الاصطناعية هو جزء من هذا المسعى"، واصفاً الإطلاق الأخير بأنه "مهمة علمية بحتة".

ومع ذلك، فإن الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص، ينتقدون برنامج الأقمار الاصطناعية الإيراني خشية من أن طهران قد تستخدم تكنولوجيا الفضاء لأغراض عسكرية.

إيران أقمار اصطناعية الأقمار الاصطناعية الإيرانية عباس عراقجي طهران

