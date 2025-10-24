بسبب "صرصور".. سيدة تحرق شقتها وتنهي حياة جارتها

كتب – سيد متولي

فتحت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا مع امرأة في العشرينيات من عمرها بعد أن تسببت بمحاولة قتل صرصور باستخدام قداحة وعبوة رذاذ قابلة للاشتعال في اندلاع حريق ضخم بمبنى سكني في مدينة أوسان.

وبحسب بي بي سي، الحريق أدى إلى وفاة امرأة صينية (30 عاما) سقطت من الطابق الخامس أثناء محاولتها الهروب من النيران، بينما نجا زوجها.

وذكر سكان المبنى أن الزوجين سلما طفلهما الرضيع لجار في المبنى المقابل قبل محاولة الهروب من الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين جراء استنشاق الدخان، كما ألحق أضرارًا بمحال تجارية و32 وحدة سكنية.

وتحقق الشرطة مع المرأة المسببة للحريق، وقد تواجه تهم الإهمال والتسبب في الوفاة.