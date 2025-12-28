"طعنها وهي نايمة".. حكاية صياد حول عش الزوجية لمسرح جريمة بكفر الشيخ

في لحظة غدر تجردت فيها المشاعر من معاني الرحمة، تحول "عش الزوجية" في مدينة البرلس الهادئة إلى مسرح لجريمة يندى لها الجبين، لم يكن يدري سكان مركز البرلس أن مشادات زوجية عابرة ستنتهي بصياد عشريني يمسك بسكين صيد بدلاً من شباكه، ليغرزه في جسد زوجته وهي مسجاة على فراش نومها، لينهي حياتها بدم بارد ويسدل الستار على حكاية بدأت بالمودة وانتهت بـ "المؤبد".

- طعنات الغدر في غرفة النوم

تعود فصول المأساة إلى يوم 28 مارس 2025، حينما سيطر الشيطان على عقل الصياد "محمد. ف" البالغ من العمر 25 عاماً. فبدلاً من أن يسعى لإنهاء خلافات زوجية نشبت بينه وبين شريكة عمره بالحوار، قرر أن يضع حداً لها بـ "السلاح".

استغل المتهم استسلام زوجته للنوم وهدوء المنزل، ليتسلل إلى غرفتها حاملاً سكيناً أعده مسبقاً لهذا الغرض. وبلا أدنى ذرة من ندم، طرحها أرضاً ووجه لها طعنتين نافذتين في منطقة البطن، قاصداً إزهاق روحها، لتسقط الزوجة غارقة في دمائها أمام صدمة الجيران وهول الفاجعة.

- العدالة تقتص لـ "الضحية"

بعد أشهر من التحقيقات والجلسات التي حبست أنفاس أهالي كفر الشيخ، أسدلت محكمة جنايات فوه (الدائرة الثالثة) الستار على القضية. وبرئاسة المستشار محمد السيد عبده، وعضوية المستشارين طارق شرابي وأحمد مطر، نطقت المحكمة بحكمها العادل الذي أعاد الحق لأصحابه.

وقضت المحكمة بـ: السجن المؤبد للمتهم عما أسند إليه من قتل عمد مع سبق الإصرار، ومصادرة السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في الجريمة، تعويض مدني مؤقت قدره 101 ألف جنيه لصالح أسرة المجني عليها، وإلزامه بكافة المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

- تحقيقات النيابة

كانت نيابة كفر الشيخ الكلية قد كشفت في أمر الإحالة أن المتهم لم يرتكب جريمته وليد الصدفة، بل بيت النية وعقد العزم مسبقاً.

وأكدت التحقيقات أن الخلافات الزوجية كانت المحرك الأساسي، لكن المتهم اختار الطريق الأكثر دموية، مستخدماً سلاحاً أبيض "سكيناً" بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية في تلك اللحظة، ليوجه ضرباته القاتلة نحو جسد زوجته الضعيف.