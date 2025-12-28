إعلان

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة

كتب – سيد متولي

05:00 م 28/12/2025

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة

كادت محطة تامبارام للسكك الحديدية في ولاية تاميل نادو بالهند، أن تشهد حادثا خطيرا، لولا التدخل السريع لموظف السكك الحديدية نيثيش كومار، الذي أنقذ راكبة في اللحظة الحاسمة أثناء محاولتها الصعود إلى قطار محلي كان قد بدأ بالتحرك.

وذكرت سكك حديد الجنوب، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن الراكبة انزلقت وفقدت توازنها عند باب القطار، ما استدعى تدخلا فوريا من الموظف المناوب، الذي سحبها بعيدا عن الخطر قبل وقوع كارثة محتملة، بحسب ndtv.

وأثنت الهيئة على سرعة بديهته وحضوره الذهني والتزامه بأعلى معايير السلامة، معتبرة تصرفه مثالا واضحا على الإخلاص في أداء الواجب وحماية أرواح الركاب.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المتابعون بأنه مشهد بطولي يعكس شجاعة ويقظة استثنائية، وأشاد كثيرون بتصرف الموظف، مؤكدين أن تدخله أنقذ حياة الراكبة في ثوان حاسمة.

وفي المقابل، أعاد الحادث تسليط الضوء على قضايا السلامة في قطارات الضواحي، إذ طالب عدد من المستخدمين بتحديث أنظمة الأمان، مثل تركيب أبواب أوتوماتيكية، وتقليص الفجوات الخطرة بين الأرصفة وعربات القطارات، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

منوعات موظف سكة حديد قطار

