مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"انتصار تاريخي".. منتخب موزمبيق يحقق الفوز على الجابون بثلاثية في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

05:05 م 28/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب موزمبيق
  • عرض 4 صورة
    منتخب موزمبيق
  • عرض 4 صورة
    غرفة ملابس منتخب موزمبيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب موزمبيق انتصارا تاريخيا على حساب منتخب الجابون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وأحرز ثلاثية منتخب موزمبيق اليوم في اللقاء كل من، فيصل بنجال في الدقيقة 37، جيني كاتامو في الدقيقة 42، قبل أن يختتم ديوجو كاليلا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وفي المقابل سجل ثنائية الجابون كلا من، أوباميانج في الدقيقة 45 وأليكس موكيتو في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخب الموزمبيقي في تاريخه ببطولات أمم أفريقيا، حيث خاض 15 مباراة من قبل، تلقى الهزيمة في 11 لقاء وحضر التعادل في 4 مباريات.

ويشارك منتخب الجابون رفقة موزمبيق في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من: "كوت ديفوار والكاميرون".

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: راتب لاعب واحد بس من الأحمر يساوي فريق الاتصالات كله

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب موزمبيق كأس الأمم الأفريقية موزمبيق والجابون بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة