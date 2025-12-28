حقق منتخب موزمبيق انتصارا تاريخيا على حساب منتخب الجابون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وأحرز ثلاثية منتخب موزمبيق اليوم في اللقاء كل من، فيصل بنجال في الدقيقة 37، جيني كاتامو في الدقيقة 42، قبل أن يختتم ديوجو كاليلا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وفي المقابل سجل ثنائية الجابون كلا من، أوباميانج في الدقيقة 45 وأليكس موكيتو في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخب الموزمبيقي في تاريخه ببطولات أمم أفريقيا، حيث خاض 15 مباراة من قبل، تلقى الهزيمة في 11 لقاء وحضر التعادل في 4 مباريات.

ويشارك منتخب الجابون رفقة موزمبيق في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من: "كوت ديفوار والكاميرون".

