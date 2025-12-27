معاناة فتاة من حقنة ''مونجارو'' للتخسيس

قصة أول امرأة على كرسي متحرك تسافر إلى الفضاء.. 10 صور

حذرت فتاة بريطانية من المخاطر الصحية لحقنة التخسيس "مونجارو" بعد أن تسببت لها في مضاعفات خطيرة على البنكرياس، رغم نجاحها الأولي في فقدان الوزن.

أليشا ترافورد، 25 عامًا من هال في شرق يوركشاير، بدأت استخدام الحقن في فبراير الماضي للمساعدة في إنقاص وزنها وإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض، وفقا لموقع "ديلي ميل".

وبعد 3 أشهر فقط، أصيبت بالتهاب البنكرياس الحاد، وهو مرض يسبب التهاب العضو الحيوي المسؤول عن الهضم وإفراز الهرمونات.

وقالت ترافورد: "لم أتمكن من رفع رأسي أو التحدث بسبب شدة المرض، وكل ما كنت أستطيع فعله هو النوم، الألم كان لا يحتمل، وفقدت حوالي 10 كيلوغرامات أثناء إقامتي في المستشفى لأنني لم أستطع الأكل".

للأسف تطورت حالتها لاحقًا إلى نخر البنكرياس، وهو مضاعفة نادرة تسبب موت أنسجة البنكرياس وقد تؤدي إلى العدوى وفشل الأعضاء وحتى الموت في بعض الحالات، ومنذ ذلك الحين، تقول ترافورد إن حياتها أصبحت معلقة، وهي معرضة لمشاكل البنكرياس لبقية حياتها.

على الرغم من النتائج السريعة للدواء، إذ فقدت ترافورد 17 كيلوجراما خلال 3 أشهر، تقول إنها لن تستخدمه مجددا لو عرفت المخاطر مسبقًا.

وأكدت: "كنت أظن أن المرض لن يحدث لي، والآن حياتي على المحك بسبب رغبتي في تحسين نفسي".

وطالبت ترافورد مستخدمي "مونجارو" بعدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية وطلب الرعاية الطبية فورا، مشددة على أهمية متابعة أي آثار جانبية محتملة.

من جانبها، أكدت شركة ليلي المصنعة للدواء أن سلامة المرضى تأتي في المقام الأول، وأن التهاب البنكرياس هو أثر جانبي نادر قد يحدث لواحد من كل 100 شخص، وأنها تشجع المرضى على استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء.

يعرف "مونجارو" علميا باسم تيرزيباتيد، ويصنف ضمن أدوية محفزات GLP-1 التي تقلل من إنتاج الجلوكوز وتبطئ الهضم، وقد وصف بأنه من "أقوى أدوية التخسيس"، مع توقع أن يستخدمه 220 ألف شخص في السنوات الثلاث المقبلة ضمن نظام NHS.

اقرأ أيضا:

ملياردير صيني يثير الجدل بإعلان زواج عبر السوشيال ميديا- ما القصة؟

روتين "إيلون ماسك".. كيف يعيش أحد أغنى رجال العالم يومه؟

عزلة وغموض وعقاب.. أغرب استخدامات الجزر المهجورة حول العالم

ذهب يربك العروس وأموال على الأرض.. حفل زفاف يثير الجدل في تركيا (فيديو)

حقيبة "براند" وأثاث فاخر.. سيدة تعثر على كنوز مخفية في القمامة (فيديو)