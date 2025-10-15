عشاء في السماء وغداء تحت الماء.. أغرب المطاعم بالعالم

في عالم يسعى فيه عشاق الطعام إلى كل ما هو جديد وغريب، ظهرت مطاعم تتحدى المفاهيم التقليدية لتجعل تجربة تناول الطعام مغامرة شيقة، بدءا من وجبة تقدم على ارتفاع مئات الأمتار في السماء، وصولًا إلى عشاء بجوار شواهد القبور.

فبحسب تقرير نشره موقع News24، تضم قائمة أغرب مطاعم العالم تجارب فريدة تتنوّع بين المثير والمخيف، إذ يتناول الزوار وجباتهم في أماكن غير مألوفة تمامًا، بعضها يحمل رسائل رمزية، وأخرى لا تهدف إلا إلى كسر الملل.

عشاء في السماء

في بلجيكا، أطلق أحد رواد الأعمال تجربة تُعرف باسم "Dinner in the Sky"، حيث يجلس الزبائن على طاولة طعام تُرفع برافعة ضخمة إلى ارتفاع يصل إلى 50 مترًا فوق الأرض، ليعيشوا لحظات من الإثارة وهم يتناولون وجبة فاخرة على خلفية بانورامية تخطف الأنفاس.

مطعم المقابر في الهند.. وجبة بجوار الموتى

أما في مدينة أحمد أباد الهندية، فيقع مطعم يعد من أكثر الأماكن غرابة، إذ بُني فوق مقبرة حقيقية، وتترك القبور في مكانها داخل قاعة الطعام.

الطهاة والزبائن يتناولون وجباتهم بجوارها وكأن الأمر طبيعي تمامًا، في تجربة تمزج بين التقاليد الدينية والفضول السياحي.

العشاء في الجليد

وفي أيسلندا، يمكن لعشاق المغامرة تناول الطعام في مطاعم جليدية تُنحت بالكامل من الثلج، بدءًا من الطاولات والكراسي وصولًا إلى الأكواب، مع أجواء تحت الصفر تضيف إحساسًا فريدًا لا يجرؤ عليه الكثيرون.

تحت الماء مباشرة

أما في جزر المالديف، فيتيح مطعم "Ithaa Undersea" تجربة تناول الطعام أسفل سطح البحر داخل قبة شفافة تمنح الزبائن مشهدًا مذهلًا للحياة البحرية، بينما تحيط بهم الأسماك من كل جانب.

