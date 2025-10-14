عروس صينية تطالب خطيبها السابق بدفع "رسوم عناق"- ما القصة؟

في واقعة غريبة، طالبت سيدة صينية عائلة خطيبها السابق بدفع 30 ألف يوان ( 4200 دولار أمريكي) مقابل رسوم عناق.

وقررت المرأة إلى إلغاء زفافها، موضحة أنها كانت تعاني من ضيق نفسي، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا" الصينية.

وحققت الحادثة، التي بثتها قناة خنان التلفزيونية، 23 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ومن الممارسات الشائعة في الصين أن تدفع عائلة العريس مبلغا من المال كهدية خطوبة أو مهر العروس، لعائلة العروس قبل الخطوبة، امتنانا لتربية العروس.

وكان قد التقى الزوجين المقيمان في بينجدينجشان بمقاطعة خنان، العام الماضي عن طريق خاطبة.

وبالفعل تمت خطوبتهما في يناير وكانا يخططان لإقامة حفل زفافهما في نوفمبر.

ومثل معظم الأزواج في الصين، قاموا بالتقاط مجموعة من الصور قبل الزفاف، وأيضا حجزت عائلة العريس فندق لإقامة حفل زفافهم وأبلغت جميع أقاربهم.

لكن قبل أسابيع تراجعت العروس عن موقفها وقالت إنها تراجعت عن قرارها بالزواج من هذا الرجل.

وقالت الخاطبة التي تدعى وان لوسائل الإعلام: "العروس علمت أن دخل العريس ضئيلا للغاية".

وبالنسبة لمهر العروس، قالت العروس إنها على استعداد لإعادته ولكنها ستحتفظ بـ 30 ألف يوان كـ "رسوم عناق".

واعترض العريس وأهله على طلبها وأوضحوا أن احتضان ابنهم للعروس كان بناء على طلب المصور أثناء جلسة تصوير حفل الزفاف.

وقال العروس: "ليس بيننا خلافات كبيرة، أنا فقط لا أريد الزواج منه".

وأشارت إلى أن المبلغ البالغ 30 ألف يوان يتضمن النفقات التي تحملتها في فترة علاقتهما.

وبعد فترة من المفاوضات، اتفقت العائلتان على أن تعيد المرأة مبلغ 170.500 يوان (24 ألف دولار أميركي) إلى الرجل.

ويشكل مهر العروس، الذي يمكن أن يتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف يوان (70 ألف دولار أميركي)، عادة عبئا ماليا ضخما على أسرة العريس.

وبالرغم من أن المحكمة قضت بأن عائلة العروس يجب أن تعيد الأموال خلال 15 يوما، إلا أنهم فشلوا في القيام بذلك، ونقل الرجل محنته إلى وسائل الإعلام في محاولة لاستعادة النقود.

