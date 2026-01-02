موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات، عن إجازات العام الجديد 2026 الرسمية لتنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم، سواء كانت متعلقة بالعمل أو المناسبات العائلية والدينية.

ومن المقرر أن يحصل العاملين بالقطاعين العام والخاص على إجازة عيد الميلاد المجيد التي توافق السابع من يناير الجاري، والتي تعد عطلة رسمية، وهو أول إجازة في عام 2026.

ويرصد "مصراوي"، خريطة إجازات العام الجديد 2026، كما يلي:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).