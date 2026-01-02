المرور تلاحق المخالفين على الدائري وتضبط 100 ألف مخالفة في يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، جهودها في شن حملات مرورية بكافة الطرق و المحـاور على مستوى الجمهورية لملاحقة المخالفين .

خلال 24 ساعة تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 100962 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة، و موقف عشوائى، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما أجرت الإدارة العامة، تحاليل لأكثر من 1299 سائق، حيث أظهرت الفحوصات إيجابية 49 حالة تعاطى مواد مخدرة للسائقين.

كما واصلت الإدارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 716 مخالفة مرورية متنوعة السير عكس الإتجاه، و تحميل ركاب، وشروط التراخيص، و أمن ومتانة، كما أجرت تحاليل لـ"102" سائق تبين إيجابية عدد 7 حالة لتعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت 11 محكوم عليهم بإجمالى 14 أحكام، وتحفظت الإدارة على على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.