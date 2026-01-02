مباريات الأمس
إعلان

بعد وجوده ضمن الأفضل.. ماذا قدم الشناوي في مجموعات كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : هند عواد

01:13 م 02/01/2026
شهدت التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 من الاتحاد الأفريقي "كاف"، وجود لاعب مصري وحيد وهو محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة.

ولعب محمد الشناوي دورا حاسما في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بالحفاظ على نظافة شباكه في مباراة جنوب أفريقيا، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

ماذا قدم محمد الشناوي في مجموعات كأس الأمم الأفريقية؟

لعب محمد الشناوي مباراتين خلال مرحلة دور المجموعات، ضد زيمبابوي وجنوب أفريقيا، واستقبل خلالهما هدفا وحيدا.

وجاءت أرقام الشناوي في هاتين المباراتين كالآتي:

زيمبابوي

لعب 90 دقيقة

تقييم 7/10

أنقذ فرصتين

أنقذ فرصين من داخل الصندوق

جنوب أفريقيا

لعب 90 دقيقة

تقييم 8.9/10

أنقذ 6 فرص

أنقذ 4 فرص من داخل الصندوق

شتت الكرة بيده 4 مرات

محمد الشناوي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية التشكيلة المثالية

