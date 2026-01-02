مدرب بنين يعلق على مواجهة مصر: "اختبار لنا ونطمح للتأهل"

"أفكر في الاعتزال".. رسالة مؤثرة من حارس نيجيريا بعد وفاة والدته

أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين، أن مواجهة منتخب مصر في دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية تمثل اختباراً صعباً.

وأوضح الطرابلسي في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر يمتلك خبرات كبيرة، لا سيما على المستوى الهجومي، في ظل تواجد لاعبين بحجم محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد، إلى جانب مجموعة مميزة من العناصر القادمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة، مؤكداً أن الجهاز الفني لبنين يدرك تماماً حجم التحدي المنتظر أمام منتخب مرشح بقوة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم المدرب المساعد تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بنين درس منتخب مصر جيداً، وأن اللاعبين يطمحون لتقديم أداء قوي والذهاب بعيداً في البطولة، من خلال المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟