مدرب بنين يعلق على مواجهة مصر: "اختبار لنا ونطمح للتأهل"

كتب : نهي خورشيد

01:13 ص 02/01/2026
    مران منتخب مصر الجماعي (14) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (13) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (11) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (5) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (7) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (10) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (12) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (8) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (6) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (3) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (4) (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (9) (1)

أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين، أن مواجهة منتخب مصر في دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية تمثل اختباراً صعباً.

وأوضح الطرابلسي في تصريحات تلفزيونية أن منتخب مصر يمتلك خبرات كبيرة، لا سيما على المستوى الهجومي، في ظل تواجد لاعبين بحجم محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد، إلى جانب مجموعة مميزة من العناصر القادمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة، مؤكداً أن الجهاز الفني لبنين يدرك تماماً حجم التحدي المنتظر أمام منتخب مرشح بقوة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم المدرب المساعد تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بنين درس منتخب مصر جيداً، وأن اللاعبين يطمحون لتقديم أداء قوي والذهاب بعيداً في البطولة، من خلال المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

منتخب مصر منتخب بنين كأس الأمم الأفريقية نبيل الطرابلسي

