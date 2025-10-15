هشاشة العظام.. هل يكون الإشعاع علاجًا فعالًا لتخفيف آلام؟

يعاني الملايين حول العالم من هشاشة العظام، أو الفصال العظمي، الذي يسبب آلاما شديدة وتراجعا في القدرة الحركية نتيجة تآكل الغضاريف الواقية للمفاصل.

وفي ظل محدودية الخيارات العلاجية التي تعتمد غالبا على الأدوية والمسكنات، تظهر الآن آمال جديدة من خلال العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة "LDRT" كخيار فعال لتخفيف هذه الأعراض، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

في دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية، شملت 114 مريضا يعانون من هشاشة العظام في الركبة، تم مقارنة تأثير جرعتين مختلفتين من العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة مع مجموعة وهمية لم تتلق أي إشعاع فعلي.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تلقت الجرعة الأعلى شهدت تحسنا ملحوظا في تخفيف الألم وتحسن القدرة الوظيفية والحالة الصحية العامة، مقارنة بالمجموعتين الأخريين.

وأكد الباحثون أن هذا النوع من العلاج لا يعيد الغضروف التالف إلى حالته الأصلية، لكنه يقلل من الألم ويجعل المرض أكثر قابلية للتحمل، خاصة لمن لا يستطيعون استخدام المسكنات أو يخشون التدخل الجراحي.

وبين أخصائي الأورام الإشعاعية في جامعة سيول الوطنية، بيونج هيوك كيم، أن العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة يشكل بديلا معتدلا وآمنا، حيث تستخدم جرعات أقل من 5% من تلك المستخدمة لعلاج السرطان، ولا تسجل آثار جانبية خطيرة، مع استهداف دقيق للمفاصل لتجنب الأضرار على الأعضاء الحيوية.

يذكر أن الفصال العظمي يصيب نحو 595 مليون شخص حول العالم، ويزداد تأثيره مع التقدم في السن، مما يجعل البحث عن علاجات جديدة ضرورة لتحسين جودة حياة المرضى.