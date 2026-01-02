بعد 7 سنوات داخل القلعة البيضاء.. كواليس انتقال شيخ الزمالك إلى الأهلي

كشف مصدر مطلع عن التفاصيل الكاملة وراء انتقال الشيخ محمد عطا إلى النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت سبع سنوات داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار جاء في إطار إداري وتنظيمي بحت ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالانتماءات الرياضية.

وأوضح المصدر أن الشيخ محمد عطا قام مؤخرًا بنقل محل إقامته إلى مدينة الشيخ زايد، وهو ما استدعى إعادة ترتيب مكان عمله بما يتناسب مع ظروفه المعيشية الجديدة. وعلى هذا الأساس، وافقت وزارة الأوقاف على نقله إلى مسجد النادي الأهلي (فرع الشيخ زايد) ليكون أقرب إلى مقر سكنه، في إطار تسهيل أداء مهامه الوظيفية والدينية.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسات تنظيم العمل داخل وزارة الأوقاف، التي تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية للعاملين بها، دون أي اعتبار للانتماءات الكروية أو الحساسية الجماهيرية بين الأندية.

وشدد المصدر على أن الشيخ محمد عطا أدى عمله داخل الزمالك طوال السنوات الماضية بمهنية واحترام كامل، وسيواصل أداء رسالته الدينية بنفس النهج داخل موقعه الجديد، مشيرًا إلى أن الواجب الديني والمهنية المهنية يظلان فوق أي انتماء رياضي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تعكس أن العمل الدعوي والديني يجمع الجميع، وأن ما أثير حول انتقال الشيخ إلى الأهلي لا يعدو كونه اجتهادات غير دقيقة بعيدة عن الحقيقة.