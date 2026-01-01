احذر السفر إليها.. 10 دول تضم أكبر عدد من الثعابين في العالم

كتبت- شيماء مرسي

تشتهر الثعابين بأنها كائنات مراوغة وخطيرة وقادرة على التكيف، وبالرغم من ذلك، يوجد دول تضم أكبر عدد من أنواع الثعابين في العالم.

وفيما يلي، نكشف لكم أهم الدول التي تضم أكبر عدد من أنواع الثعابين في العالم، وفقا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".

المكسيك

تحتوي المكسيك على 438 نوعا معروفا من الثعابين، إذ توفر تضاريسها المتنوعة والصحاري والغابات الاستوائية والسواحل، بيئات مثالية لازدهار بعض أنواع الثعابين.

كما أنها تعد موطن للأفاعي الجرسية والسامة والمرجانية والبحرية.

البرازيل

تضم حوالي 420 نوعا من الثعابين، حيث يزدهر فيها أنواع غير سامة شهيرة، مثل الأناكوندا والأفعى العاصرة والشجر الزمردية، إلى جانب أنواع شديدة السمية، كالأفعى الرمحية والمرجان.

أندونيسيا

تضم إندونيسيا 376 نوعا من الثعابين المنتشرة عبر آلاف الجزر، حيث تتكامل الغابات الاستوائية المطيرة وأشجار المانجروف والتضاريس البركانية وتشكل بيئة مثالية لازدهار الثعابين.

الهند

تضم 305 أنواع من الثعابين، ورغم أن العديد من الثعابين غير سامة، إلا أن الهند موطن لأنواع سامة مثل أفعى الحراشف المنشارية، التي تعد أخطر الثعابين من حيث عدد الوفيات البشرية في العالم.

كولومبيا

تضم 301 نوعا معروفا من الثعابين، وبفضل موقعها في قلب أمريكا الوسطى والجنوبية، تزخر بالغابات المطيرة والمرتفعات التي تتيح لمجموعة متنوعة من الزواحف الازدهار.

الصين

تضم 246 نوعا من الثعابين التي تسكن الغابات والمراعي والأراضي الرطبة والمناطق شبه الاستوائية.

وبفضل مساحتها الشاسعة ومناخها المتنوع، يمكن أن تعيش أنواع مختلفة من الثعابين من الأراضي المنخفضة إلى الجبال.

الإكوادور

تضم الإكوادور 241 نوعا من الثعابين، وتسهم مناطق حوض الأمازون وسفوح جبال الأنديز والسواحل، مما يجعلها من بين الدول ذات أعلى معدلات تنوع الزواحف مقارنة بمساحتها.

فيتنام

بفضل غاباتها الكثيفة وأراضيها الرطبة ومناخها الاستوائي، تعد فيتنام موطنا لـ 226 نوعا من الثعابين.

كما أن تنوعها البيولوجي الغني يجعلها من أهم مواطن الزواحف في جنوب شرق آسيا.

ماليزيا

تضم ماليزيا 216 نوعا معروفا من الثعابين، يعيش العديد منها في الغابات المطيرة والموائل الساحلية، كما تزخر شبه جزيرة ماليزيا وبورنيو بتنوع كبير من أنواع الثعابين في البلاد.

أستراليا

تحتوي على ٢١٥ نوعا من الثعابين، ليست جميعها سامة، وأدى العزل الجغرافي الواسع للقارة إلى ظهور سلالات فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر.