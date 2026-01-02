فستان هيفاء وهبي الجريء ورقص روبي ..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما إبراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صور جديدة عبر حسابها على انستجرام احتفالا بالعام الجديد وكشفت عن وجودها في فرنسا.

دنيا سامي

خضعت الفنانة دنيا سامي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية خطفت بها الأنظار.

نادية الجندي

احتفلت الفنانة نادية الجندي بالعام الجديد، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها أمام شجرة الكريسماس.

روبي

احتفلت الفنانة روبي بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أول أمس الأربعاء ضمن احتفالات رأس السنة في أبو ظبي.

نشرت روبي صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهرت وهي ترقص وتشعل أجواء الحفل، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم الأربعاء الماضي في أبو ظبي، بمناسبة احتفالات العام الجديد.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء وجذاب خطفت به الأنظار.