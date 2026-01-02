الشرطة الفنلندية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بتخريب كابل اتصالات بحري

هلسنكي- (أ ب)

ألقت السلطات الفنلندية القبض على شخصين للاشتباه بصلتهما بتخريب كابل اتصالات بحري في وقت سابق هذا الأسبوع في خليج فنلندا بين عاصمتي فنلندا وإستونيا.

وتم اكتشاف الضرر في ساعة مبكرة أمس الأول الأربعاء في المنطقة الاقتصادية الإستونية الحصرية. ويخص الكابل شركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات، ويعتبر ضمن البنية التحتية الحيوية تحت البحر.

وفتحت شرطة هلسنكي تحقيقا بشأن ضرر جنائي جسيم ومحاولة إحداث ضرر جنائي جسيم، وتدخل سافر في الاتصالات.

وحظر المسؤولون سفر شخصين آخرين نظرا للتحقيق الجاري، حسبما ذكرت شرطة هلسنكي في بيان أمس الخميس.