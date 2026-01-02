إعلان

الشرطة الفنلندية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بتخريب كابل اتصالات بحري

كتب : مصراوي

01:17 م 02/01/2026

كابل اتصالات بحري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هلسنكي- (أ ب)

ألقت السلطات الفنلندية القبض على شخصين للاشتباه بصلتهما بتخريب كابل اتصالات بحري في وقت سابق هذا الأسبوع في خليج فنلندا بين عاصمتي فنلندا وإستونيا.

وتم اكتشاف الضرر في ساعة مبكرة أمس الأول الأربعاء في المنطقة الاقتصادية الإستونية الحصرية. ويخص الكابل شركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات، ويعتبر ضمن البنية التحتية الحيوية تحت البحر.

وفتحت شرطة هلسنكي تحقيقا بشأن ضرر جنائي جسيم ومحاولة إحداث ضرر جنائي جسيم، وتدخل سافر في الاتصالات.

وحظر المسؤولون سفر شخصين آخرين نظرا للتحقيق الجاري، حسبما ذكرت شرطة هلسنكي في بيان أمس الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات الفنلندية الشرطة الفنلندية كابل اتصالات بحري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً