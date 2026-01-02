إحصائيات تاريخية قبل مباراة المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب المغرب المضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لمواجهة تنزانيا، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، في دور الـ16 من البطولة.

ويعد هذا اللقاء الثاني بين المغرب وتنزانيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد مواجهتهما في دور المجموعات في نسخة 2023، التي فازت بها المغرب بنتيجة 3-0 وتصدر مجموعته، بينما احتلت تنزانيا المركز الأخير في المجموعة.

ويواجه منتخب تنزانيا الدولة المضيفة للمرة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن خسر سابقاً بنتيجة 3-1 أمام نيجيريا في لاجوس في مباراته الافتتاحية في بطولة عام 1980.

إجمالاً، التقى المغرب وتنزانيا في ثماني مرات في جميع المسابقات، فاز المغرب في سبع من تلك المواجهات، بما في ذلك آخر خمس مباريات متتالية، بينما حقق تنزانيا فوزاً واحداً، ولم تشهد أي من المواجهات تعادلاً.

وسجل المغرب في جميع المباريات الثماني وحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات الخمس التي جمعتهما، في المقابل، فشلت تنزانيا في التسجيل في آخر أربع مباريات جمعتها بالمغرب.

وكان فوز تنزانيا الوحيد على المغرب في تصفيات كأس العالم 2014، بنتيجة 3-1 على أرضها في 24 مارس 2013 في دار السلام، وسجّل توماس أوليموينجو هدف الفوز، وأضاف مبوانا ساماتا هدفين، بينما أحرز يوسف العربي هدف المغرب الوحيد في الدقيقة 90.

وكان آخر لقاء بينهما في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2024، حيث فاز المغرب باللقب بعد تغلبه على تنزانيا المضيفة 1-0، وسجل أسامة لميلوي هدف الفوز في الدقيقة 65.

