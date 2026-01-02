شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها أحدث صورة لها في أول أيام العام الجديد، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصورة مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد وكتبت على الصور: "سنة سعيدة".

وعلى الرغم من انفصالهما رسميا، إلا أن يحرص الفنان تامر حسني على التواجد مع طليقته وأبنائه في العديد من المناسبات الاجتماعية، وينشر العديد من الصور التي تجمعهم سويا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخر حفلات تامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

كواليس رحلة بسمة بوسيل إلى أسوان

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن وجودها مؤخرا في محافظة أسوان، وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة مرتدية زي لافت أثناء وجودها على أحد المراكب خلال جولة نيلية، كما ظهرت وهي تتجول بعدد من الأسواق والمعالم الأثرية هناك.

