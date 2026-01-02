إعلان

بالصور- تامر حسني يحتفل مع بسمة بوسيل وأبنائهم بالعام الجديد

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 02/01/2026

بسمة بوسيل وتامر حسني مع أولادهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها أحدث صورة لها في أول أيام العام الجديد، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصورة مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد وكتبت على الصور: "سنة سعيدة".

وعلى الرغم من انفصالهما رسميا، إلا أن يحرص الفنان تامر حسني على التواجد مع طليقته وأبنائه في العديد من المناسبات الاجتماعية، وينشر العديد من الصور التي تجمعهم سويا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخر حفلات تامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

كواليس رحلة بسمة بوسيل إلى أسوان

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن وجودها مؤخرا في محافظة أسوان، وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة مرتدية زي لافت أثناء وجودها على أحد المراكب خلال جولة نيلية، كما ظهرت وهي تتجول بعدد من الأسواق والمعالم الأثرية هناك.

تامر حسني وبسمة بوسيل

اقرأ أيضا:

فيديو وصور.. لحظة سقوط ناصيف زيتون على خشبة المسرح بـ حفله الأخير

"يا حبيبتي يا مصر".. قصة الأغنية التي ختمت بها أنغام حفل رأس السنة

بسمة بوسيل انستجرام بسمة بوسيل تامر حسني العام الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة