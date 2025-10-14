5 نجمات خطفن الأنظار بإطلالات "الوايت كالملاك" في صيف 2025

قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

في صيف يفيض بالجرأة والأناقة، تألّقت عدد من النجمات بإطلالات اعتمدت اللون الأبيض الكامل، أو ما بات يُعرف بـ"الوايت كاملاك".

فيما يلي يستعرض لكم مصراوي لايف استايل، 5 نجمات خطفن الأضواء بإطلالات مميزة بالأبيض هذا الصيف.

بسمة بوسيل الأناقة بالحجاب ولمسة فخامة

بإطلالة تفيض بالاحتشام والرقي، ظهرت بسمة بوسيل بفستان أبيض طويل، مزيّن بحزام فضي ناعم يحدّد الخصر، وغطاء رأس أبيض متناسق يكمّل الطلّة بانسيابية.

الأكسسوارات البسيطة والمكياج الهادئ أضفيا على الإطلالة طابعًا أنيقًا وعصريًا في آن.

مي عمر

شوهدت هذا الموسم بعدّة إطلالات تمزج بين الأبيض والأقمشة الشفافة أو الخفيفة التي تضيف لمسة حيوية وأنثوية.

ارتدت فستان أبيض قصير ذو أكمام من الريش.

مي تُجيد فن البساطة الملفتة، وتُحوّل الأبيض إلى لغة خاصة تعكس نعومتها وأناقتها.

نادين نسيب نجيم الأبيض بتوقيع ملكي

تتميّز نادين نجيم بذوق رفيع في اختيار فساتين المناسبات الكبرى، وغالبًا ما تختار الأبيض ليعكس شخصيتها الراقية.

في واحدة من أبرز إطلالاتها الصيفية، تألّقت بفستان أبيض أنيق بخطوط ناعمة وقصّة تُبرز القامة، مع لمسات درامية مميّزة.

الإطلالة بدت وكأنها خارجة من عرض أزياء ملكي.

هيفاء وهبي

في إحدى الإطلالات، ارتدت فستانًا أبيض قصير مرصع بالوورد من الدانتيل، مع تطريزات خفيفة زادت من بريقه.

عبير صبري توازن بين الشفافية والرقي

من أكثر الإطلالات التي لفتت الأنظار في صيف 2025 كانت من نصيب عبير صبري.

حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق تميّز بخامة وبتفاصيل دقيقة عززت الأنوثة.

لم تكن الإطلالة صادمة بقدر ما كانت جريئة بنعومة، تُبرز ذوقًا فنيًا عاليًا يوازن بين الرقة والتميّز.