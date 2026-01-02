"سنأتي لإنقاذهم".. ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين السلميين

وكالات

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الاحتجاجات الحالية في إيران، بسبب تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة لأدنى مستوياتها.

وقال ترامب في منشور على حسابه "تروث سوشيال"، "“إذا أطلقت إيران النار وقتلت بعنف متظاهرين سلميين، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستأتي لإنقاذهم. نحن في وضع الاستعداد الكامل وجاهزون للتحرك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

يُذكر أنه يوم الأحد الماضى، شهدت العاصمة الإيرانية، احتجاجات على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيرانى، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون ريال، وتوسعت الاحتجاجات رفضًا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادى، لتشمل شرائح اجتماعية ومناطق أخرى، مسجلة أولى الوفيات فى صفوف المتظاهرين.

وأعلنت وكالة أنباء فارس، أمس الخميس، سقوط أول قتيلين مدنيين خلال التظاهرات في مدينة لردجان جنوب البلاد، بعدما هاجم متظاهرون مباني حكومية بالحجارة، إذ قالت إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات واعتقالات.