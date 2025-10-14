قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أسبوع الموضة في الرياض اومن المقرر أنه سيقام بداية من يوم 16 إلى 21 أكتوبر لعام 2025.

وكانت قد خطفت النجمات والمشاهير الأنظار بإطلالات جذابة وراقية وأيضا جريئة خلال مشاركتهن في أسبوع الموضة بالرياض العام الماضي 2024.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة في الرياض لعام 2024.

لجين عمران

أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران بفستان طويل باللون الأسود اللامع ومزينا بالكامل بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

نور عريضة

ارتدت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة جمبسوت "كت" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

سارة مراد

ظهرت الإعلامية السعودية سارة مراد بسوت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون وحقيبة يد صغيرة باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ألين سليمان

تألقت الفاشينيستا ألين سليمان بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا بتطريزات باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بيبي عبدالمحسن

ظهرت الفنانة الكويتية بيبي عبدالمحسن بفستان طويل باللون الرصاصي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

شوق محمد

ارتدت صانعة المحتوى السعودية شوق محمد فستان قصير باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

فوز الفهد

ظهرت خبيرة تجميل والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بجمبسوت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.