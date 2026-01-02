فرحة برلمانية تتحول إلى قضية.. حبس متهمين لإطلاق أعيرة نارية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة حبس متهمين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية في منطقة مأهولة بالسكان أثناء الاحتفال بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة نارية ويطلقان أعيرة في الهواء ابتهاجًا بنتيجة الانتخابات.

وبفحص الواقعة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أن أحدهما سبق اتهامه في قضايا سابقة، كما تم التحفظ على السلاحين المستخدمين في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطر مكتب النيابة العامة الذي باشر التحقيقات، وقرر حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.