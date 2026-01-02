3 سيناريوهات تنتظر "رمضان صبحي" في قضية التزوير

أصدرت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، حكما بحبس اللاعب رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني "يوسف" الذي أدى الامتحان بدلا منه، وفيما برأت المتهم الثالث (فرد الأمن).

وأدانت المتهم الرابع (الوسيط الهارب) بين اللاعب والطالب بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن " يوسف.م" عامل بمقهي، و" محمد .إ" مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و " رمضان صبحي" لاعب كرة قدم، و "طارق محمد" مالك مقهي، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهي كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم الأول " يوسف. م" وفق أوراق الدعوى، قام بتحرير وتوقيع تلك المحررات، بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث "رمضان صبحي" وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين جميعًا، تهمة التزوير في محرر رسمي، وهو كشوف الحضور والانصراف والخاصين بلجان الامتحانات المواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن وقع المتهم الأول على المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات حضور المتهم الثالث امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة.