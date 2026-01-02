كتبت- أسماء مرسي:

في عالم الأثرياء، لم تعد الطائرة الخاصة مجرد وسيلة سفر، بل قصرا طائرا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفخامة والرفاهية.

من غرف سينما ومنتجعات صحية إلى تفاصيل من الذهب الخالص، إليك قائمة بأغلى وأفخم الطائرات الخاصة في العالم وأسعارها الخيالية، وفقا لموقع "lapatiala".

طائرة لاري بيج- 70 مليون دولار

يمتلك لاري بيج، المؤسس المشارك لجوجل، طائرة جلف ستريم G650ER، إحدى أكثر طائرات رجال الأعمال تطورا، تتميز بقدرتها على الطيران حتى 14 ساعة دون توقف، ومقصورة هادئة بضغط جوي منخفض ونوافذ كبيرة، إضافة إلى نظام متقدم لتنقية الهواء.

كما تعمل بمحركي رولز رويس، وتعد من الأكفأ في استهلاك الوقود، ويشارك لاري بيج امتلاك هذا الطراز مع أسماء بارزة مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس.

طائرة بومباردييه جلوبال- 75 مليون دولار

أطول الطائرات الخاصة مسافة، إذ يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 17 ساعة دون توقف، وتضم لما يقارب 19 راكبا، وتحتوي على عدة أماكن مريحة تشمل مناطق جلوس، غرفة نوم، قاعة اجتماعات، ومطبخ مجهز بالكامل، إضافة إلى أنظمة ترفيه حديثة يمكن تعديلها حسب رغبة المالك، ويبدأ سعرها من حوالي 73 مليون دولار قبل أي تعديلات خاصة.

طائرة إيرباص 101.5- مليون دولار

هذه الطائرة نسخة فاخرة من طائرة A319 مخصصة لرجال الأعمال، وتستخدم في الرحلات الطويلة بين القارات لمدة تصل إلى 15 ساعة، وتتميز بمقصورة واسعة وسقف رقمي يعرض مشاهد للسماء، كما تضم 19 راكبا، ومع التعديلات الداخلية، يرتفع سعرها ليصل إلى ملايين الدولارات إضافية.

طائرة تايلر بيري- 125 مليون دولار

أنفق الممثل والمخرج تايلر بيري 50 مليون دولار على تخصيص طائرته، لتتحول إلى تحفة فنية تضم سينما خاصة بإضاءة احترافية، وستائر إلكترونية، وأقمشة وجلود فخمة، مع تفاصيل تحمل شعاره الشخصي.

طائرة بوينج رومان أبراموفيتش- 170 مليون دولار

الطائرة المعروفة بلقب "بانديت" كانت مملوكة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، وأُعيد تصميمها بالكامل لتضم قاعة حفلات، غرف نوم فاخرة، وطاولة طعام تضم 30 شخصا.

بوينج 747-430 طائرة سلطان بروناي- 220 مليون دولار

واحدة من أكثر الطائرات الخاصة رفاهية، إذ تجاوزت تكلفة تجديدها ثمن شرائها، تتزين من الداخل بلمسات ذهبية، وأخشاب وجلود فاخرة، ومن أغرب تفاصيلها أن مقبض المرحاض في الحمام الرئيسي مصنوع بالكامل من الذهب الخالص.

بوينج 787-8 BBJ- مليون دولار

أول طائرة تُصمم خاصة لرجال الأعمال منذ البداية، وأنفقت مجموعة HNA أكثر من 100 مليون دولار على تجهيزها من الداخل، لتضم صالات فاخرة متعددة، أجنحة نوم مريحة، شاشات كبيرة، إضافة إلى حمام فاخر وأرضيات رخامية مُدفأة، ما يجعلها أشبه بقصر طائر في الجو.

إيرباص ACJ350 المخصصة- 326 مليون دولار

بعد خضوعها لتجديد كامل على يد شركة "لوفتهانزا تكنيك"، تحولت هذه الطائرة إلى قصر طائر متكامل، تضم أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، صالات مخصصة للضيوف، منطقة لتناول الطعام، أربع غرف خاصة، بالإضافة إلى منتجع صحي، مكاتب خاصة، وغرف ترفيه للأطفال.

طائرة جوزيف لاو- 367 مليون دولار

تعود هذه الطائرة الخاصة لرجل الأعمال الصيني جوزيف لاو، وارتفعت قيمتها بشكل لافت بعد التعديلات الفاخرة التي أُجريت عليها.

وتشير تقارير إلى أنها تضم سلالم حلزونية، صالة رياضية متكاملة، لتُصنف ضمن أغلى الطائرات الخاصة في العالم.

اقرأ أيضًا:

أكثر المدن المعزولة عن العالم.. سكانها يعيشون بلا تكنولوجيا

برد لا يذوب.. 5 وجهات عالمية تغطيها الثلوج طوال العام

"روقان" على النيل.. ممشى "أهل مصر" وجهة ترفيهية مختلفة لرأس السنة

لماذا يتناول البعض 12 حبة عنب عند منتصف ليلة رأس السنة؟

"مش دور برد".. طبيبة تحذر من حالة شائعة وخطيرة وراء سيلان الأنف