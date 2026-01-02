مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق: النتائج أهم في مشوار منتخب مصر بأمم إفريقيا

كتب : نهي خورشيد

06:13 ص 02/01/2026
أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن منتخب بنين يدرك قيمة منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح حنفي في تصريحات تلفزيونية أن كرة القدم الإفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل جميع المواجهات أكثر صعوبة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة احترام منتخب بنين الذي يمتلك عناصر قادرة على الظهور بمستوى مميز.

وأضاف أن أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في بطولة كأس الأمم الإفريقية إيجابياً حتى الآن، مشدداً على أن تحقيق الفوز وحصد النتائج يبقى الهدف الأهم في مثل هذه البطولات، أكثر من التركيز على الشكل الفني والأداء.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن مستويات منتخبات القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة، مفضلاً استمرار حسام حسن في الاعتماد على عمر مرموش كمهاجم صريح خلال المباريات المقبلة.

واختتم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يتوقع لجوء المدير الفني لمنتخب مصر إلى التحفظ الدفاعي في مواجهة بنين، وسيكون الأداء هجومي وقوي.

