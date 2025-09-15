ما أهمية النظام الغذائي المتوسطي أثناء الحمل والرضاعة؟

كتبت- أسماء مرسي:

أظهرت دراستان من جامعتي برشلونة وبافالو أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالألياف، البروتينات النباتية، والدهون الصحية، يُعزز صحة الأم والرضيع خلال الحمل والرضاعة.

يساعد هذا النظام على تحسين الهضم، تقوية المناعة، منع تراكم الدهون، وتحسين توازن ميكروبات الأمعاء، كما يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى لدى الأطفال ويخفف من حدتها.

أهمية التغذية قبل الحمل وخلاله

تشير النتائج إلى ضرورة تبني عادات غذائية صحية ليس فقط أثناء الحمل، بل أيضًا قبله، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة الأم والطفل.

ويوصي الباحثون بإضافة مكونات مثل زيت السمك، بروتين الصويا، والإينولين إلى النظام الغذائي، لما لها من فوائد في تحسين المناعة، استقلاب الدهون، والتغيرات الفسيولوجية المصاحبة للحمل، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

تأثير مباشر على مناعة الطفل

وجدت دراسة من جامعة برشلونة أن تغذية الأم تؤثر بشكل كبير على صحة الرضيع، من خلال تعزيز ميكروبات الأمعاء المفيدة وتحسين المناعة.

كما أن حليب الأم يحتوي على عناصر وقائية مثل "IgA" وتنوع ميكروبي يُسهم في حماية الطفل من العدوى خلال فترة الرضاعة.

