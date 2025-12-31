تعد قصة وفاة اللاعب إبراهيم شيكا واحدة من الأحداث التي جذبت انتباه الرأي العام المصري خلال عام 2025، ليس فقط لأن لاعباً شاباً فقد حياته بعد صراع مع المرض، بل أيضاً لما تبع ذلك من جدل قانوني واجتماعي حول تفاصيل الوفاة.

وكان مصراوي قد تناول خلال عام 2025، كواليس مرضه ووفاته وما تبعها من جدل أولًا بأول، بداية من معاناته وحجزه حتى الحكم في قضيته بعد وفاته، ونسرد القصة الكاملة لوفاة اللاعب إبراهيم شيكا كالتالي:

ولادة ابراهيم شيكا ومسيرته الكروية

إبراهيم شيكا، المولود في 27 فبراير 1997 بمحافظة الجيزة، بدأ شغفه بكرة القدم منذ طفولته، وانضم إلى قطاع الناشئين في نادي الزمالك حيث لعب في مركز الظهير الأيسر ولفت الأنظار بموهبته في الفئات السنية.

مع تقدمه في العمر، مثل شيكا الفريق الأول لنادي الزمالك، قبل أن يغادر إلى أندية أخرى مثل المقاولون العرب وطلائع الجيش، والفترات التالية شهدت تنقّلات في مسيرته بسبب ظروف شخصية وصحية.

بداية مرض ابراهيم شيكا وتدهور الحالة الصحية

في عام 2023، بدأ مسلسل معاناة شيكا يتضح بعد تشخيص إصابته بـ سرطان المستقيم، وهو نوع من السرطان يصيب المنطقة الأخيرة من الأمعاء الغليظة، مما أثر بصورة كبيرة على صحته وأدائه الجسدي.

مع مرور الوقت، ضعف جسمه بشكل واضح وبدت عليه أعراض المرض من فقدان وزن شديد وتغير ملامحه، ليصل الوضع إلى درجة اعتماده على كرسي متحرّك في مراحل المرض المتقدمة، ونشر هو أو أسرته بعض التطورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لكسب الدعم والدعاء.

رحلة العلاج والصراع مع المرض

خلال فترة علاجه، خضع شيكا لعدّة جلسات علاج كيميائي وتدخلات طبية، بينما تكالبت عليه مضاعفات المرض، ما اضطره إلى دخول المستشفى مرات عدة، ووُضع تحت الرعاية المكثّفة في الأيام الأخيرة من حياته.

الأعراض الصحية المتفاقمة والإرهاق الشديد الذي كان يعاني منه دفع العديد من محبيه إلى إرسال رسائل دعم وتشجيع له في آخر أيامه على منصات التواصل.

وفاة ابراهيم شيكا والشهادة الرسمية

صباح 12 أبريل 2025 تُوفّي إبراهيم شيكا داخل مستشفى في القاهرة بعد تدهور الحالة الصحية بشكل مفاجئ.

لكن ما أثار الجدل لاحقاً هو التقرير الطبي الرسمي لشهادة الوفاة الصادر من مكتب صحة بالتجمع الخامس، والذي أوضح أن سبب الوفاة الحقيقي لم يكن السرطان مباشرة، وإنما كان السدة الرئوية الناتجة عن جلطة دموية حادة في شريان الرئة، وهو ما يمنع وصول الدم إلى الرئتين ويتسبب في الوفاة فجأة.

الجدل القانوني والشائعات بعد الوفاة

في الأشهر التي تلت الوفاة، ظهرت اتهامات وشائعات مثيرة على منصات التواصل حول أن بعض أعضاء شيكا قد تمت إزالتها بعد الوفاة لأغراض غير شرعية، ما دفع أسرة الراحل إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام المصري للتحقيق في مزاعم تتضمن سرقة الأعضاء أو الإهمال الطبي، رغم أن التحقيقات ما زالت جارية.

هذه الاتهامات أثارت تبايناً في الآراء بين من يعتبرها ضرورة للتحقيق الكامل، ومن يصنّفها كـ "شائعات" غير مثبتة حتى صدور نتائج رسمية من جهات التحقيق.

ردود فعل الأسرة وزوجة ابراهيم شيكا

زوجة الراحل، هبة التركي، نفت بشكل قاطع الادعاءات التي طالتها عبر مواقع التواصل، معتبرة أن كثيراً من المعلومات المتداولة لا تستند إلى دلائل واضحة، وأعلنت أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الصفحات التي نشرت هذه الادعاءات.

القرار النهائي في اتهامات تجارة الأعضاء

قررت النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من أسرة اللاعب إبراهيم شيكا باتهام زوجته هبة التركي بالتجارة في الأعضاء، وذلك لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات لتغلق هذه القصة ويسدل الستار علي تلك الاتهامات.