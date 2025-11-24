دراسة تحذر من عادات سيئة في الطفولة المبكرة قد تسبب السمنة والسكري

أظهرت دراسة من جامعة ولاية بنسلفانيا أن بعض العادات المرتبطة بالأكل والنوم واللعب خلال الأشهر الأولى من عمر الرضيع قد تُسهم في زيادة الوزن لاحقاً، ما يرفع خطر السمنة والسكري وأمراض القلب مستقبلًا.

اعتمد الباحثون على استبيانات لـ150 أمًّا وأطفالهن بعمر شهرين و6 أشهر، ووجدوا أن تسع سلوكيات مبكرة—مثل استخدام زجاجات رضاعة كبيرة أو الإطعام الليلي المتكرر—ارتبطت بزيادة الوزن. كما شملت عادات النوم غير الصحية النوم المتأخر، والاستيقاظ الليلي المتكرر، والنوم أمام التلفاز، ووضع الطفل في السرير وهو نائم تمامًا.

أما في فترات اللعب، فكان الوزن الزائد أكثر شيوعاً لدى الأطفال الذين يقل لديهم وقت اللعب أو يُشتّت أهلهم بالهواتف والتلفاز، أو الذين لا يحصلون على وقت كافٍ للنوم على البطن.

وأوضح الباحثون أن زيادة الوزن في أول 6 أشهر قد تؤثر على التمثيل الغذائي وتزيد الشهية لاحقًا، مؤكدين أهمية اكتشاف السلوكيات غير الصحية ومعالجتها مبكرًا.