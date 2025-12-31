"جوائز وألقاب تاريخية".. 15 صورة ترصد أجمل المواقف بين محمد صلاح وزوجته

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي صورة رومانسية لهما رفقة بنتهما وذلك احتفالا بالكريسماس.

واعتادت زوجة عمرو السولية الاحتفال مع العائلة في العديد من المناسبات، حيث حرصت على الاحتفال معه ببطولاته مع النادي الأهلي.

ورحل السولية عن النادي الأهلي بعد رحلة وصلت إلى تسع سنوات، نجح خلالهما في صناعة 29 هدفا وأحرز 34 هدفا وحصد 24 بطولة.

وشارك السولية في بطولة كأس العرب مع منتخب مصر الثاني، ولم ينضم لقائمة منتخب مصر الحالية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.