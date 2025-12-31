مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

زوجة عمرو السولية تنشر صورة رومانسية لهما احتفالا بالكريسماس

كتب : مصراوي

06:48 م 31/12/2025 تعديل في 06:48 م
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (2)
    زوجة عمرو السولية وبناتهم
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (5)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (4)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (7)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (8)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (3)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (6)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (10)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (11)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (9)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (14)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (13)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (12)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (15)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (16)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (17)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (19)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (18)
    هدير مندور زوجة عمرو السولية (20)

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي صورة رومانسية لهما رفقة بنتهما وذلك احتفالا بالكريسماس.

واعتادت زوجة عمرو السولية الاحتفال مع العائلة في العديد من المناسبات، حيث حرصت على الاحتفال معه ببطولاته مع النادي الأهلي.

ورحل السولية عن النادي الأهلي بعد رحلة وصلت إلى تسع سنوات، نجح خلالهما في صناعة 29 هدفا وأحرز 34 هدفا وحصد 24 بطولة.

وشارك السولية في بطولة كأس العرب مع منتخب مصر الثاني، ولم ينضم لقائمة منتخب مصر الحالية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة عمرو السولية هدير مندور صور زوجة عمرو السولية عمرو السولية وزوجته وأولاده الكريسماس الأهلي سيراميكا كليوباترا

