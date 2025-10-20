يهدد صحة الأم.. مخاطر ارتفاع الكوليسترول قبل الحمل

دعا باحثون إلى إدماج فحص الدهون، ضمن فحوصات الرعاية قبل الحمل، بعدما تبين ارتباط ارتفاع الكوليسترول بمجموعة من المخاطر الصحية التي تهدد صحة الأم على المدى الطويل، وتسبب مضاعفات أثناء المخاض والولادة.

وتتبعت الدراسة الجديدة حالة 10 آلاف امرأة مصابة بفرط شحميات الدم قبل الحمل، عبر 66 نظاماً للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بين 2000 و2020.

وأظهرت النتائج أن المصابات بارتفاع الكوليسترول، لديهن مخاطر أعلى للإصابة باضطراب نظم القلب، ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، ونزيف ما قبل الولادة، وسكري الحمل، ومضاعفات المخاض والولادة، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم المصاحبة للحمل. ولم يلاحظ الباحثون أي فروق جوهرية في نزيف ما بعد الولادة ومخاطر وفيات الأمهات.

وقالت الدكتورة سريجانا ماهارجان الباحثة الرئيسية من مستشفى أليغيني العام في بيتسبرغ: "كانت بعض النتائج متوقعة، ارتفاع خطر الإصابة بسكري الحمل، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم، لكن الارتباط الواضح باضطرابات نظم القلب ومتلازمات الشريان التاجي الحادة خلال 5 أعوام فقط بعد الولادة كان ملفتاً للنظر".

ووفق "مديكال إكسبريس"، تسلط هذه النتائج الضوء على أن مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تظهر في وقت أبكر بكثير في هذه الفئة مما كان يُعتقد سابقاً. وأضاف الباحثون أن ارتفاع مستويات الدهون يمكن أن يُسرّع تصلب الشرايين ويُضعف تفاعل الأوعية الدموية، ما يجعل المريضات أكثر عرضة لمضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل اضطرابات نظم القلب ومتلازمات الشريان التاجي الحادة.

كما يرتبط ارتفاع الكوليسترول بالالتهاب الجهازي المزمن، ويعزز حالة فرط التخثر أو يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. وقبل الحمل، يمكن للشابات الاستفادة من تدخلات نمط الحياة المبكرة والعلاجات الوقائية مثل ممارسة الرياضة وتعديل النظام الغذائي، إلى جانب العلاج بستاتين.