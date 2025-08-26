الرضاعة الطبيعية تقلل خطر البلوغ المبكر

كشفت دراسة كورية جنوبية شملت أكثر من 300 ألف طفل عن وجود علاقة قوية بين الرضاعة الطبيعية وتأخير سن البلوغ.

ووجدت الدراسة أن الأطفال، من الجنسين، الذين اعتمدوا في غذائهم على حليب الأم فقط لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر كانوا أقل عرضة للبلوغ المبكر.

أشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تعود إلى دور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من السمنة في مرحلة الطفولة، والتي تعتبر عاملا رئيسيا ومحفزا للبلوغ المبكر.

يكتسب الأطفال الذين يرضعون حليب الأم وزنًا أبطأ، وهو ما قد يؤثر إيجابًا على توقيت بلوغهم، وفقا لموقع " "سي بي سي" الكندي.

كما أظهرت الدراسة أن تأثير الرضاعة الطبيعية يختلف بين الجنسين، الأولاد الذين اعتمدوا كليًا على الحليب الصناعي كانوا أكثر عرضة للبلوغ المبكر بنسبة 16% مقارنةً بمن رضعوا حليب الأم فقط، في المقابل، ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى الفتيات اللاتي اعتمدن على الحليب الصناعي حصريًا، حيث وصلت إلى 60%.

أما بالنسبة للأطفال الذين تناولوا مزيجًا من الحليب الصناعي وحليب الأم، فكانت نسبة البلوغ المبكر أعلى لديهم بنسبة 14% لدى الأولاد، و45% لدى الفتيات، مقارنة بمن رضعوا حليب الأم فقط.

البلوغ المبكر ومخاطره الصحية

البلوغ المبكر ظاهرة مقلقة، إذ يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية في مراحل لاحقة من الحياة، مثل أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، كما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الصحة العقلية كالقلق والاكتئاب.

اقرأ أيضا:

بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما يحدث عند استخدام الثلج على البشرة

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول

رغم فوائدها.. 7 فئات يجب عليها تجنب تناول المانجو



