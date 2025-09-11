العودة إلى المدرسة: كيف نهيئ أطفالنا نفسيًا.. وماذا نضع في اللانش بوكس؟

العودة إلى المدرسة كيف نهيئ أطفالنا نفسيًا

كتبت- أميرة حلمي:

مع بداية العام الدراسي، تزداد تساؤلات الأسر: كيف نجهز أطفالنا نفسيًا وبشكل عملي لاستقبال المدرسة؟ وما الأطعمة المثالية التي تمنحهم طاقة وتركيزًا داخل الفصل؟

توصي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ببدء عملية التأهيل قبل أسابيع من اليوم الأول للمدرسة، من خلال خطوات عملية بسيطة:

- ضبط الروتين اليومي: تعديل مواعيد النوم والاستيقاظ تدريجيًا يمنح الطفل استقرارًا نفسيًا وقدرة على التركيز.

- تشجيع الاستقلالية: ترك مساحة للطفل ليلبس بنفسه أو يحضر حقيبته يعزز ثقته بنفسه.

- اللعب التمثيلي: محاكاة أجواء الفصل والطابور في البيت تساعده على استيعاب الأجواء الجديدة دون رهبة.

- زيارة المدرسة مسبقًا: مقابلة المعلمة ورؤية الفصول تُخفّف القلق وتزرع الطمأنينة.

وتضيف دراسات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض (CDC) أن متابعة التطور اللغوي والحركي في هذه المرحلة أمر ضروري، إذ تكشف القوائم المرجعية عن أي تأخر يحتاج تدخلًا مبكرًا.

تهيئة الطفل لا تقتصر على الجانب الروتيني، بل تمتد إلى بناء مهارات التعامل مع الآخرين. وهنا ينصح خبراء التعليم بتعليم الطفل كيفية الانتظار، ومشاركة الألعاب، والتعبير عن مشاعره بالكلمات، إضافة إلى تدريبه على تمارين تهدئة بسيطة مثل التنفس العميق. هذه المهارات تزيد من فرص التكيف السلس مع بيئة الصف الدراسي.

يُجمع خبراء التغذية في جامعة هارفارد على أن الحقيبة الغذائية المدرسية ليست مجرد وجبة، بل “خريطة طاقة” تؤثر على تحصيل الطفل وانتباهه.

القاعدة الذهبية لتكوين الوجبة:

• نصفها خضار وفواكه

• ربعها حبوب كاملة (خبز قمح كامل، أرز بني، مكرونة كاملة الحبة)

• ربعها بروتين صحي (بيض، دجاج مشوي، بقوليات، جبن قليل الدسم)

• مع إضافة دهون صحية خفيفة مثل المكسرات أو شرائح الأفوكادو، إذا لم تكن هناك حساسية

أفكار عملية للانش بوكس:

• الاثنين: ساندويتش دجاج مشوي + شرائح خيار + تفاحة + زبادي صغير

• الثلاثاء: مكرونة كاملة الحبة بصلصة طماطم خفيفة + جزر مقطع + عنب

• الأربعاء: خبز قمح بزبدة فول سوداني وموز + لبنة + خيار

• الخميس: سلطة مع حمص وخضار + برتقال

• الجمعة: ساندويتش جبنة + خس وخيار + توت

أما هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) فتوصي باستخدام حافظات مبردة أو أكياس ثلج لحماية الأطعمة القابلة للتلف مثل الزبادي والأجبان، خاصة في الأيام الحارة، لتفادي مخاطر التسمم الغذائي.