استمرار حبس 12 متهمًا وغلق قاعة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استمرار حبس 12 متهمًا لطلب تحريات المباحث في واقعة حفل زفاف صانع محتوى معروف، الذي عرف إعلاميًا بـ"فرح كروان مشاكل"، فيما أُخلي سبيل مالكي قاعة الأفراح التي استضافت الحفل، مع استمرار غلق القاعة لإدارتها بدون ترخيص.

وكانت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت من تنفيذ قرار غلق القاعة التي شهدت الفوضى، وضبط مالكيها الأربعة بعد الأحداث التي تخللها مشاجرات وحالات تحرش بالفتيات، وتلفيات في تجهيزات المكان.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عن ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تدافع عدد من المواطنين أمام القاعة أثناء الحفل، مع زعم اندلاع النيران بسيارة صانع المحتوى.

وردت المعلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد الفيديوهات المتداولة. وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، وأثناء إقامة الحفل، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام القاعة لالتقاط الصور مع صانع المحتوى، ما أدى إلى حدوث تدافع تسبب في تلفيات بالقاعات وحدوث مشاجرات وحوادث تحرش بالفتيات.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم ضبط 12 شخصًا متورطًا في إحداث التلفيات والتحرش، فيما تم صرف المتواجدين بالقاعة دون أي خلل بالأمن العام. كما تبين أن القاعة تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبشأن السيارة التي ظهرت في مقاطع الفيديو، تبين أنها مملوكة لشقيق صانع المحتوى الذي يحمل "معلومات جنائية"، وأقر الأخير بأن أحد أصدقائه أشعل قطعة ألعاب نارية داخل السيارة أثناء استقلاله لها، ما أدى إلى تطاير الشرر وحدوث اشتعال بسيط، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار غلق القاعة لحين استكمال الإجراءات القانونية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.