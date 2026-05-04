إعلان

هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟

كتب : سيد متولي

09:00 ص 04/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت مراجعة علمية حديثة أن العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية ومحاولات الإقلاع عن التدخين لا يمكن اعتبارها ثابتة أو محسومة، إذ تختلف النتائج بشكل واضح تبعًا لطبيعة كل دراسة ومنهجيتها.

ما دور السجائر الإلكترونية في مساعدة المدخنين؟

وأشارت المراجعة إلى أن الأبحاث السابقة قدمت نتائج متباينة، فبينما رصدت بعض الدراسات دورًا إيجابيًا للسجائر الإلكترونية في مساعدة المدخنين على التوقف، لم تجد دراسات أخرى التأثير نفسه، خاصة تلك التي ركزت على أشخاص لديهم نية واضحة للإقلاع.

ورغم تراجع التدخين في بعض الدول، لا تزال السجائر التقليدية تمثل أحد أبرز أسباب الوفاة التي يمكن تجنبها عالميًا، في وقت يواجه فيه كثير من المدخنين صعوبة في الإقلاع نهائيًا.

في المقابل، ازداد انتشار السجائر الإلكترونية منذ عام 2010، خاصة بين المدخنين الحاليين أو السابقين، وكذلك بين الفئات العمرية الأصغر، حيث يلجأ البعض إليها كبديل للتدخين التقليدي أو كوسيلة لتقليله.

ولفهم الصورة بشكل أدق، أجرى الباحثون تحليلًا موسعًا لعدد 38 دراسة استندت إلى بيانات دراسة أمريكية طويلة المدى تُعرف باسم PATH، والتي تتابع أنماط استخدام التبغ والنيكوتين.

وكشفت النتائج عن عدة نقاط رئيسية، أبرزها أن نحو 63% من الدراسات وجدت ارتباطًا بين استخدام السجائر الإلكترونية وزيادة فرص الإقلاع خلال فترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، بينما لم تؤكد بقية الدراسات هذا الارتباط، بحسب ميديكال إكسبريس.

كما أوضح التحليل أن عدم وجود علاقة واضحة في بعض الدراسات لا يعني بالضرورة عدم الفعالية، إذ إن بعضها قارن السجائر الإلكترونية بعلاجات دوائية معتمدة، ما أدى إلى تقارب النتائج دون تفوق ملحوظ لأي منها.

ومن النتائج اللافتة أيضًا أن الاستخدام اليومي للسجائر الإلكترونية كان مرتبطًا بنتائج أفضل مقارنة بالاستخدام غير المنتظم، في حين لعبت طبيعة العينة دورًا مهمًا، حيث أظهرت الدراسات التي شملت مدخنين دون اشتراط رغبتهم في الإقلاع نتائج أكثر إيجابية.

وشدد الباحثون على ضرورة التعامل بحذر مع نتائج الدراسات الفردية، مؤكدين أن تقييم الأدلة بشكل شامل يساعد على الوصول إلى فهم أكثر دقة وموضوعية.

اقرأ أيضا:

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

دراسة حديثة تكشف محفزًا جديدًا لالتهابات اللثة

"تظهر في الفم".. علامات تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

السجائر الإلكترونية التدخين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
أخبار المحافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
أخبار مصر

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
شئون عربية و دولية

مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة