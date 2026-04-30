ندرك جميعا العديد من أسباب السرطان، مثل التدخين، وسوء التغذية، والإفراط في تناول الكحول، ولكن ما هي العوامل الأخرى التي قد تعرضنا للخطر دون أن ندرك ذلك؟.

وبحسب أخصائيين في مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، في معظم الحالات، لا يوجد تفسير واضح لسبب إصابة شخص ما بالسرطان دون غيره، كما أن وجود عامل خطر واحد أو أكثر لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان.

ويشير هذا إلى أنه في حين أن بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل طفيف، فإن عوامل أخرى، مثل التدخين، تزيدها بشكل كبير، كما يمكن أن تصاب حتى لو لم تكن لديك أي عوامل خطر معروفة .

ويحذر التقرير قائلا: "يمكن الوقاية من حوالي 4 من كل 10 حالات سرطان (40%)، إن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، ولكن لا يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كامل."

ما هي بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان؟



ويشير الخبراء في ماكميلان، إلى أنه في حين أن الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على النشاط البدني يمكن أن تساعد جميعها في تقليل المخاطر، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها.

العمر - يزداد خطر الإصابة بالسرطان مع التقدم في السن.



عوامل نمط الحياة - يشمل ذلك التدخين، والكحول، والتمارين الرياضية، والوزن، والنظام الغذائي، ولكنه يشمل أيضا التعرض لأشعة الشمس واستخدام أجهزة التسمير.

التاريخ العائلي - بعض أنواع السرطان أكثر شيوعا في بعض العائلات.



العوامل البيئية وبيئة العمل

قد تزيد بعض العوامل في البيئة أو مكان العمل من خطر الإصابة بالسرطان، تعرف هذه العوامل بالمواد المسرطنة، ويعتمد الخطر على مدى التعرض لها ومدة التعرض.

قد يستغرق السرطان سنوات للتطور، لذا قد يصاب به البعض نتيجة وظائف شغلوها منذ زمن طويل، قبل تطبيق معايير السلامة المحسنة.

الأسبستوس

معدن طبيعي يمكن أن يلحق الضرر بالرئتين ويسبب ورم المتوسطة وسرطان الرئة، يقول خبراء السرطان: "الأشخاص الأكثر عرضةً للتعرض للأسبستوس هم أولئك الذين عملوا في مجال البناء أو بناء السفن أو صناعة الغلايات، لكن الأشخاص الذين لم يعملوا بالأسبستوس قد يكونون معرضين للخطر أيضًا، ربما يكونون قد تعرضوا لمصانع أو مبان تحتوي على الأسبستوس، أو ربما عاشوا مع شخص يعمل بالأسبستوس."

وتشمل العوامل الأخرى غير المعروفة ما يلي:

بعض المواد الكيميائية

الأشعة فوق البنفسجية

رادون

تلوث الهواء

ضعف المناعة

الحالات الوراثية التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان خلال حياته

حالة ما قبل السرطان حيث تكتشف تغيرات غير طبيعية في الخلايا قد تؤدي إلى السرطان إذا تركت دون علاج.

إذا كنت تعاني من ضعف المناعة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشمل هذه الأنواع ما يلي:

سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الجلد غير الميلانيني

السرطانات التي تسببها الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري أو البكتيريا.

