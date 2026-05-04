كيف تقف مئات السفن التجارية رهينة لصراع سياسي وعسكري إيراني أمريكي في مضيق هرمز بعيد كليًا عن أهدافها التجارية؟ وهل يمثل الإعلان الأمريكي الأخير طوق نجاة إنساني يفك أسر البحارة العالقين، أم أنه يعكس إعادة تموضع استراتيجي تحت غطاء حماية الملاحة؟ هذه التساؤلات المشروعة تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية، في وقت تحولت فيه مياه الخليج العربي إلى مصيدة عملاقة تحتجز التجارة العالمية، وتدفع العواصم الكبرى وشركات الشحن لترقب الساعات الحاسمة التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.

"مشروع الحرية".. الشيفرة الأمريكية الجديدة في هرمز

"مشروع الحرية" هو التسمية المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملية المرتقبة للتعامل مع أزمة السفن المحتجزة في مضيق هرمز، والتي حدد انطلاقها صباح اليوم الإثنين بتوقيت الشرق الأوسط.

تتلخص الفكرة المُعلنة في تأمين خروج السفن التجارية المحايدة التي تقطعت بها السُبل في المنطقة، وإنقاذ أطقمها التي أوشكت إمداداتها الغذائية والأساسية على النفاد نتيجة التوقف الإجباري الطويل.

يحمل الخطاب الأمريكي، في هذا السياق، لغة دبلوماسية تصف التحرك كبادرة حسن نية إنسانية تجاه دول الشرق الأوسط وإيران تحديدًا.

وتتزامن هذه اللهجة الهادئة مع تحذير صريح ومباشر باللجوء إلى القوة الغاشمة للتعامل مع أي تدخل يعرقل هذا المسار الإنساني، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتأرجح بين الحل الدبلوماسي الحذر والتصعيد العسكري واسع النطاق.

تكتسب هذه الرسالة المزدوجة أهميتها من كونها تضع الكرة في ملعب طهران، وتختبر قدرتها على استيعاب التحرك الأمريكي دون الانزلاق إلى صدام مباشر.

اقرأ أيضًا: واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟

الجغرافيا القاتلة.. لماذا يختنق العالم في هرمز؟

لفهم خطورة التدخل الأمريكي الجديد، يتوجب النظر إلى الطبيعة المعقدة للمسرح الجغرافي؛ فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي عادي، فهو البوابة الوحيدة التي يخرج منها نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، وتعتمد عليه اقتصادات آسيا وأوروبا بشكل عضوي.

ورغم أن عرض المضيق يبلغ نحو 21 ميلًا بحريًا في أضيق نقاطه، فإن ممرات الشحن الصالحة لعبور الناقلات العملاقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه، وتفصل بينهما منطقة عازلة بعرض ميلين إضافيين.

هذه الجغرافيا الخانقة تجعل السفن التجارية العملاقة والبطيئة أهدافًا سهلة، وتحول المضيق إلى نقطة اختناق مثالية تمنح من يسيطر على ضفافها قدرة هائلة على تعطيل الاقتصاد العالمي.

تفسر هذه التركيبة الطبيعية سبب الذعر الدولي المتصاعد، حيث أن إغلاق هذا الشريان ولو لأيام معدودة يرسل موجات صدمة ترفع معدلات التضخم العالمية وتخلط أوراق إمدادات الطاقة بشكل جذري.

لغة الأرقام ترصد الانهيار الميداني

على الصعيد الميداني، تفرد بيانات الرصد البحري وتقارير المؤسسات الدولية مساحة واسعة لشرح حجم الشلل الاستراتيجي الذي أصاب المنطقة.

وتكشف أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن حركة الملاحة في مضيق هرمز سجلت انهياراً شبه كامل منذ بداية التصعيد العسكري؛ حيث هوت معدلات العبور اليومية بشكل درامي من نحو 153 سفينة قبل الأزمة إلى متوسط 13 سفينة فقط.

وقد أدى هذا الشلل إلى احتجاز مئات الناقلات في المنطقة المحيطة بالمضيق؛ إذ تشير المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) إلى وجود نحو 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، تحمل على متنها ما يقارب 20 ألف بحار تقطعت بهم السبل.

تسبب هذا الوضع في تكبد الشركات خسائر فادحة جراء التأخير والانتظار، واضطرت سفن أخرى لتغيير مساراتها، بينما أظهرت بيانات التتبع البحري أن السفن التي تمكنت من العبور سلكت مساحات مائية أقرب إلى السواحل الإيرانية، خاضعة لشروط وتوجيهات تفرضها طهران لضمان سلامتها، مما يعكس تحولًا جذريًا في ديناميكيات القوة والسيطرة داخل الممر المائي الاستراتيجي.

صراع السيادة والانتقائية الإيرانية

من زاوية أكثر عمقًا، تأخذ مؤسسة "بروكنجز" البحثية التحليل نحو الأبعاد السيادية المعقدة للأزمة الحالية. تشير تقديرات المؤسسة إلى أن المضيق شهد لحظات من الإغلاق الفعلي التام، وتوقفت حركة المرور بالكامل لبعض الوقت نتيجة المخاطر الأمنية المتصاعدة.

وتوضح المؤسسة أن السلطات الإيرانية استغلت نفوذها الجغرافي لتمرير سفن مرتبطة بها بالتزامن مع منع السفن الأخرى من العبور.

وتدفع هذه الانتقائية في السماح بالعبور الأزمة بعيدًا عن كونها مجرد اختناق مروري تجاري، لتصبح صراعاً صريحًا على السيادة وحق التحكم في هذا الشريان الحيوي، مما يعقد مهمة أي طرف دولي يحاول فرض سيطرته أو تأمين مرور السفن دون تنسيق مسبق.

المرافقة العسكرية ودرع العشرين مليار دولار

تتجاوز الخطة الأمريكية حدود الإعلانات السياسية لتعتمد على أدوات عسكرية واقتصادية مزدوجة ومكثفة. فقد أعلنت الإدارة الأمريكية، وفق بيان ترامب، توفير مرافقة بحرية عسكرية لناقلات النفط لضمان عبورها الآمن عبر النقاط الحرجة في المضيق المشتعل.

ولتبديد مخاوف شركات الشحن العالمية التي ترفض المخاطرة بأصولها بمليارات الدولارات، قد تتجه واشنطن لتقديم غطاء تأميني ضخم عبر مؤسسة تمويل التنمية.

فبحسب وكالة "رويترز" في مارس الماضي، تتضمن الخطة تغطية خسائر بحرية محتملة في الخليج بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار على أساس متجدد، في محاولة صريحة لمواجهة الذعر في أسواق التأمين وإقناع الشركات بالعودة إلى ممارسة أنشطتها المعتادة.

هل تعيد "حرب الناقلات" نفسها؟

لا تمثل فكرة المرافقة العسكرية الأمريكية في الخليج سابقة تاريخية أولى؛ فالذاكرة السياسية تستدعي فورًا ما عُرف بـ"حرب الناقلات" في أواخر الثمانينيات.

فخلال الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت الولايات المتحدة عملية "إرادة صادقة" في عام 1987 لمرافقة ناقلات النفط الكويتية عبر المضيق بعد رفع العلم الأمريكي عليها.

وتتطابق معطيات الأمس مع تحديات اليوم في جوهرها، حيث تحاول القوة العظمى استخدام ترسانتها البحرية لضمان تدفق الطاقة، وتصطدم مجددًا بتكتيكات الحرب غير المتكافئة التي تعتمد على الزوارق السريعة والألغام البحرية، مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى تكرار هذا السيناريو في ظل تطور الترسانة العسكرية لدول المنطقة.

عقبات التنفيذ وفخ الجغرافيا المشتعلة

تصطدم هذه الترتيبات الأمريكية بواقع بحري شديد التعقيد شرحته منصة "لويدز ليست" الملاحية الرائدة في مارس الماضي.

تلفت هذه التقارير التحذيرية إلى أن الاعتماد على القطع البحرية العسكرية لمرافقة السفن التجارية سيؤدي عمليًا إلى تقليص حجم الملاحة إلى أقل من 10% من مستوياتها الطبيعية المعتادة.

ويرجع هذا التراجع الحاد إلى طبيعة عمليات المرافقة وفق نظام القوافل، والتي تتطلب تجميع السفن وتحركها بسرعات بطيئة للغاية تتناسب مع أبطأ سفينة في القافلة، وتراعي إجراءات الرصد والتمشيط العسكري المستمر.

وتفرض الطبيعة الجغرافية للممر قيودًا قاسية تجعل حركة هذه الأساطيل المرافقة تحديًا لوجستيًا هائلًا يستنزف الوقت والموارد.

أسعار التأمين الفلكية ومخاوف أسواق لندن

ويضاف إلى هذه القيود الجغرافية والعسكرية عائق اقتصادي بالغ الشراسة؛ فأسواق التأمين في العاصمة البريطانية لندن ما زالت تنظر إلى مياه الخليج بحذر بالغ، وتفرض رسومًا خيالية ضد مخاطر الحرب تعكس حجم التهديدات المستمرة.

وتتخطى هذه المخاطر قدرة أي تغطية مالية حكومية مؤقتة على احتوائها بالكامل، حيث تعتبر شركات التأمين أن مجرد وجود قطع عسكرية ضخمة في مساحة مائية ضيقة يرفع من احتمالات الاحتكاك المباشر واندلاع شرارة غير محسوبة، مما يبقي تكلفة الشحن عند مستويات تعجيزية.

صراع النفوذ على حافة الهاوية

يضع "مشروع الحرية" الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط بأسره أمام اختبار استراتيجي فاصل، تتشابك فيه حسابات الدبلوماسية مع فوهات المدافع وتقييمات شركات التأمين الكبرى.

كما أن التلويح بضمانات التعويض المالي المليارية والمرافقة العسكرية يطرح محاولة أمريكية جادة لكسر حالة الشلل الملاحي الخانق، واستعادة هيبة الردع التي تآكلت بفعل تكتيكات الحرب غير المتكافئة.

إلا أن نجاح هذه العملية يتوقف كليًا على كيفية استجابة الأطراف الأخرى على الأرض، ومدى القدرة على إدارة التحركات لتجنب إشعال برميل البارود الإقليمي؛ فخروج السفن العالقة في الأيام المقبلة سيمثل انتصارًا تكتيكيًا ومطلبًا إنسانيًا واقتصاديًا ملحًا.

ومع ذلك، تظل المعركة الحقيقية والأطول أجلًا كامنة في القدرة على استعادة الثقة العالمية في مضيق هرمز كشريان آمن للتجارة. وهذه الثقة الغارقة في أعمق نقاط الخليج تحتاج إلى تفاهمات سياسية جذرية تتجاوز لغة المرافقة المسلحة لتعود إلى السطح، وتؤكد أن تأمين الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يعتمد بشكل دائم على سير الناقلات تحت فوهات المدافع.