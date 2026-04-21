أشارت الدكتورة آنا جوسكوفا، أخصائية أمراض الباطنة الروسية، إلى أن الشيخوخة المبكرة لا ترتبط فقط بالعمر، بل بنمط الحياة اليومي، إذ تتسارع عملية تآكل أجهزة الجسم مقارنة بالعمر الزمني.

هل يمكن أن يتجاوز العمر البيولوجي العمر الحقيقي للجسم؟

توضح الطبيبة أن الشيخوخة المبكرة تعني أن "العمر البيولوجي" للجسم يكون أكبر من العمر الزمني، نتيجة مجموعة من العادات غير الصحية التي تؤثر سلبا على وظائف الجسم الحيوية، وفقا لصيحفة "إزفيستيا" الروسية.

ما هي أبرز العوامل التي تسرع الشيخوخة المبكرة؟

تشير الطبيبة إلى أن أهم الأسباب تشمل التدخين، استهلاك الكحول، زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، سوء التغذية، التوتر المزمن، وقلة النوم، وهي عوامل تسرع تدهور الصحة العامة.

كيف يمكن الوقاية من الشيخوخة المبكرة بتغيير نمط الحياة؟

توصي "أخصائية أمراض الباطنة" بضرورة تبني نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميا، إضافة إلى تقليل التوتر والابتعاد عن العادات غير الصحية.

هل تساعد المتابعة على إبطاء الشيخوخة ؟

تابعت أن الالتزام بنمط حياة صحي إضافة إلى الفحوصات الدورية والتطعيمات الوقائية يساعد على إبطاء الشيخوخة وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

أطعمة تساعد على إبطاء الشيخوخة وتحمي من الأمراض المزمنة

الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم

نوع مكسرات يحمي من أمراض القلب ويكافح الشيخوخة





